Закон требует, но ясности мало: ведутся споры о модели работы муниципальной полиции
Foto: DELFI

В настоящее время муниципальная полиция функционирует в большинстве самоуправлений, за исключением Резекне, Резекненского, Аугшдаугавского, Ливанского, Вентспилсского и Вараклянского краев. Но и здесь муниципальная полиция должна быть создана до 1 января 2024 года. Правда, до сих пор остается много неясностей относительно функций, количества сотрудников, их подготовки и финансирования, пишет Diena.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также до сих пор ведутся споры о модели работы муниципальной полиции. Министерство внутренних дел (МВД) разработало основные принципы создания и работы муниципальной полиции, и в ближайшее время этот документ будет передан на обсуждение.

Хотя все самоуправления должны создать свою полицию, МВД не планирует навязывать одну модель, поэтому документ будет носить рекомендательный характер. Предлагаются три варианта: каждое самоуправление может создать собственное учреждение, которое выполняет все предусмотренные функции, допускается совместное создание полиции с соседним самоуправлением или частичное делегирование функций (например, контроль водных ресурсов) полиции другого самоуправления.

В настоящее время ситуация в полиции самоуправлений различается: в крупных городах по одному сотруднику муниципальной полиции приходится на каждых 392-883 жителей, в краях - на каждые 3000. Это же касается режима работы - не везде он круглосуточный, как это должно быть. МВД рекомендует, чтобы в муниципальной полиции было как минимум 16 сотрудников, которые смогут обеспечить круглосуточный режим работы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?