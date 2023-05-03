Закон требует, но ясности мало: ведутся споры о модели работы муниципальной полиции

В настоящее время муниципальная полиция функционирует в большинстве самоуправлений, за исключением Резекне, Резекненского, Аугшдаугавского, Ливанского, Вентспилсского и Вараклянского краев. Но и здесь муниципальная полиция должна быть создана до 1 января 2024 года. Правда, до сих пор остается много неясностей относительно функций, количества сотрудников, их подготовки и финансирования, пишет Diena.

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Также до сих пор ведутся споры о модели работы муниципальной полиции. Министерство внутренних дел (МВД) разработало основные принципы создания и работы муниципальной полиции, и в ближайшее время этот документ будет передан на обсуждение.

Хотя все самоуправления должны создать свою полицию, МВД не планирует навязывать одну модель, поэтому документ будет носить рекомендательный характер. Предлагаются три варианта: каждое самоуправление может создать собственное учреждение, которое выполняет все предусмотренные функции, допускается совместное создание полиции с соседним самоуправлением или частичное делегирование функций (например, контроль водных ресурсов) полиции другого самоуправления.

В настоящее время ситуация в полиции самоуправлений различается: в крупных городах по одному сотруднику муниципальной полиции приходится на каждых 392-883 жителей, в краях - на каждые 3000. Это же касается режима работы - не везде он круглосуточный, как это должно быть. МВД рекомендует, чтобы в муниципальной полиции было как минимум 16 сотрудников, которые смогут обеспечить круглосуточный режим работы.