Зарплаты "в конвертах" в охранной фирме: дело передано в суд

Земгальская окружная прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, в рамках которого обвинения предъявлены ответственному лицу предприятия за выплату зарплаты "в конвертах" на сумму 23 543 евро.

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Согласно обвинительному заключению, ответственное лицо охранной фирмы с период с апреля 2017 по май 2018 года выплачивал своим работникам зарплату "в конвертах".

Следствие установило, что работники ежемесячно получали таким образом от 20 — 100 евро и больше. За один месяц "в конвертах" выплатили 2624 евро.

Дело передано на рассмотрение в Земгальский районный суд.