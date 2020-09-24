Завершен уголовный процесс против Калнмейерса

Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Эрика Калнмейерса за разглашение секретной информации, но в суд передано дело в отношении старшего прокурора методологического отдела Генеральной прокуратуры Элиты Юркьяне и ее супруга адвоката Юриса Юркьянса.

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Прокуратура ранее сообщала, что 10 июля, за день до истечения срока полномочий, Калнмейерс сообщил нескольким старшим прокурорам о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора Елгавской прокуратуры Зинаиды Эгле. Среди старших прокуроров, услышавших эту информацию, была и Юркьяне.

Через некоторое время после этого собрания Юркьяне, используя общедоступную информацию, попыталась проверить, произошло ли задержание вышеупомянутого прокурора, но не констатировала, что этот факт публично известен. Вскоре после этого Юркьяне сообщила об этом факте супругу, который передал эту информацию своей коллеге.

Когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило сведения о возможной утечке информации, Юркьянс был приглашен в офис KNAB в качестве свидетеля. Ему разъяснили его права, в том числе право не свидетельствовать против себя или своей супруги, но он отказался от них и дал показания. В ходе допроса Юркьянс предоставил ложную информацию о том, что он не был проинформирован о возбуждении уголовного дела против прокурора и не разглашал эту информацию, сообщили в прокуратуре.

В сообщении прокуратуры для прессы говорится, что сегодня прокурор Эвита Масуле приняла решение о передаче в суд уголовного дела в отношении двух лиц - старшего прокурора Юркьяне за разглашение секретной информации и ее супруга за дачу ложных показаний.

В то же время 21 сентября прокуратура приняла решение о прекращении этого уголовного процесса в отношении Калнмейерса, поскольку в его действиях не было констатировано состава преступления.