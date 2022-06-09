Завершено расследование по делу о расчленении тела и незаконном использовании банковской карты
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В мае Госполиция завершила расследование дела о незаконной деятельности с банковскими карточками, осквернении тела и незаконном хранении оружия. Уголовный процесс начат в отношении пенсионера 1943 г.р. и женщины 1958 г.р.

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В январе 2020 года в полицию поступила информация о пропавшем без вести 72-летнем мужчине. Изучив обстоятельства исчезновения, у полиции появились подозрения, что против него могло быть совершено преступление.

В рамках расследования стражи порядка провели два обыска в волости Йеру, где по одному из адресов нашли, возможно, тело пропавшего мужчины. Преступники его расчленили и попытались сжечь. В свою очередь, в доме у мужчины 1943 г.р. полиция обнаружила оружие и боеприпасы.

Также следствием было установлено, что после смерти мужчины задержанная в рамках расследования женщина неоднократно рассчитывалась его банковской карточкой. Однако полиция также выяснила, что смерть мужчины не стала следствием совершенного против него преступления.

Материалы дела направлены в прокуратуру.

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