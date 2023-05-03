Заводчик незаконно обрезал собакам хвосты и уши: будет начат уголовный процесс

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) передала Госполиции для начала уголовного процесса дело заводчика из Екабпилса, который купировал уши и хвосты щенков. В Латвии это запрещенная процедура и рассматривается как жестокое обращение с животными.

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Информация о незаконных действиях заводчика поступила в PVD в конце апреля. С заявлением обратился человек, который купил в Екабпилсе щенка добермана с обрезанными ушами и хвостом. До этого он обратился к ветеринару, чтобы снять щенку операционные швы, а ветеринар отказался это делать. Так хозяин собаки узнал, что ей сделали незаконную операцию, и решил сообщить в PVD.

PVD провела несколько проверок, в том числе по месту жительства заводчика, и выяснила, что и взрослые собаки, и как минимум два щенка из помета, где было семь щенков — с обрезанными ушами и хвостами. Одного из щенков купил человек, обратившийся в PVD, а хозяина еще одного удалось найти.

PVD подозревает, что операцию провели и другим щенкам из этого помета. О четырех из них есть информация в Центре сельскохозяйственных данных, и купированные уши и хвост были указаны там как особые приметы. Однако потом эта информация была стерта по запросу ветеринарного врача, который раньше оказывал услуги заводчику доберманов. Поэтому есть подозрения, что этот врач мог быть причастен к незаконным действиям.

Фото: PVD

В Законе о защите животных перечислены породы, которым можно купировать хвосты. Это жесткошерстый фокстерьер, гладкошерстный фокстерьер, русский охотничий спаниель, немецкий дратхаар (немецкая жесткошерстная легавая), немецкий курцхаар (немецкая короткошерстная легавая), немецкий охотничий терьер и вельштерьер. Остальные операции ради изменения внешнего облика домашних животных запрещены, если в них нет медицинской необходимости, и расцениваются как жестокое обращение с животными. Средний штраф за такое правонарушение — 850 евро. В 2022 году Продовольственно-ветеринарная служба за жестокое обращение с животными оштрафовала 49 человек.