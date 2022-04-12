Здание посольства РФ облили красной краской, полиция проводит проверку

Государственная полиция начала проверку по факту хулиганства: человек облил красной краской здание посольства России в Латвии, сообщили в Госполиции.

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Здание облили краской во вторник. Уже известно, кто это сделал, приняты объяснения. Стражи порядка проводят проверку.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украине. Это вызвало акции протеста по всему миру, в том числе протестующие собирались у посольств России в своих странах.