Здание посольства РФ облили красной краской, полиция проводит проверку

Государственная полиция начала проверку по факту хулиганства: человек облил красной краской здание посольства России в Латвии, сообщили в Госполиции.
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Здание облили краской во вторник. Уже известно, кто это сделал, приняты объяснения. Стражи порядка проводят проверку.
Как сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украине. Это вызвало акции протеста по всему миру, в том числе протестующие собирались у посольств России в своих странах.
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