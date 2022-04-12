Здание посольства РФ облили красной краской, полиция проводит проверку
Foto: F64

Государственная полиция начала проверку по факту хулиганства: человек облил красной краской здание посольства России в Латвии, сообщили в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Здание облили краской во вторник. Уже известно, кто это сделал, приняты объяснения. Стражи порядка проводят проверку.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украине. Это вызвало акции протеста по всему миру, в том числе протестующие собирались у посольств России в своих странах.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?