Здание с трещинами на ул. Валдемара осмотрит инженер. Временно закрыто движение между Шарлотес и Алояс

В Риге из-за опасности на неопределенный срок закрыт участок улицы Кришьяня Валдемара от улицы Шарлотес до улицы Алояс, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Водителям рекомендуется избегать движения по улице Кр.Валдемара, вместо нее по направлению от Саркандаугавы к центру использовать Ганибу дамбис или Г.Земгале гатве, а если ехать по улице Дунтес, то далее - сворачивать на улицу Сканстес или Зирню.

В направлении движения транспорта от центра в сторону Саркандаугавы рекомендуется выбирать такие улицы, как Ганибу дамбис, Земгале гатве, Бруниниеку, Сканстес и Зирню.

В ближайшие дни будут размещены плакаты со схемами объезда участка на ул.Кр.Валдемара, информация об ограничениях движения также передана в Waze. Учитывая возможные пробки, жителей призывают пользоваться общественным транспортом.

Foto: Krišjāņa Valdemāra iela

Внесены изменения и в движение общественного транспорта - изменен маршрут 3-го троллейбуса и 11-го автобуса.

В направлении из центра общественный транспорт курсирует по следующему маршруту: ул.Кр.Валдемара - ул.Спорта - ул.Сканстес - ул.Зирню и далее по маршруту. Временно закрыты остановки "ул.А. Бриана", "ул.Алояс" и "ул.Эвелес".

В направлении центра общественный транспорт курсирует по улицам Зирню, Сканстес, Спорта, Весетас, Ханзас и Кр.Валдемара. Автобусы и троллейбусы пропускают остановки "ул.Эвелес", "ул.Палидзибас" и "ул.Бруниниеку".

Информация об изменениях размещается на остановках и на экранах общественного транспорта.

Рижская дума призывает жителей учитывать ограничения при планировании маршрутов на предстоящую неделю.

Foto: LETA

По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, ожидается, что 19 февраля два соседних здания на улице Кр.Валдемара 117 и 119, где ранее были зафиксированы трещины на стене дома и эвакуированы 33 жильца, осмотрит дипломированный инженер-строитель, специализирующийся по этому вопросу.

"Инженер-строитель должен будет дать развернутое заключение, которое мы ожидаем в кратчайшие сроки. Обычно такие вопросы занимают несколько недель. В первую очередь, важно, чтобы инженер рассказал нам, что делать с трафиком (движения), потому что улица Кр.Валдемара - одна из транспортных артерий города", — сказал Стакис.

Он заявил, что на данный момент поставлены три главные задачи, а именно - требуется понять, что случилось со зданием и устранить опасность, надо принять решение по движению транспорта, а также решить, как помочь жильцам дома.

"В субботу к зданию приехал представитель строительного управления Рижской думы, который провел предварительное обследование. Его заключение заключалось в том, что здание не пригодно для проживания, а движение транспорта в непосредственной близости от дома должно быть закрыто", — сказал Стакис.

На данный момент движение на этом участке Кр.Валдемара перенаправлено на другие улицы, но это выход из кризиса, отметил мэр Риги. Пока ситуация не разрешится, придется вывешивать знаки, объяснять жителям, куда двигаться, думать о правилах дорожного движения, а также об остановках и перестановках.

Мэр Риги заявил, что не хочет сейчас строить догадки, почему в жилых зданиях появились трещины. "На данный момент не совсем ясна вся картина, но дом не был в хорошем состоянии, о чем было известно и раньше", - сказал он.

Мы связались с главой домовладения, и с управляющим другого дома, посмотрим, какая переписка была за предыдущие годы, однако сейчас эта информация собирается вместе".

Foto: LETA

Ранее сообщалось, что вечером 18 февраля в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов по адресу — улица Кр.Валдемара 117 и 119. На стене жилого пятиэтажного дома образовались трещины.

Пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. На место происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус для размещения эвакуированных. Информация о состоянии здания передана в Строительное управление Риги.

В сотрудничестве с Рижской городской полицией из двух соседних зданий эвакуированы 33 человека, собака и две кошки. На месте работали 23 спасателя.

Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что вице-мэр Риги Линда Озола и Эдвардс Ратниекс, а также представители различных государственных и муниципальных служб прибыли на место происшествия для координации оказания помощи жители.

Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.

Рижская дума информирует, что эвакуированные из здания жители имеют право на получение кризисного пособия от самоуправления — до 500 евро на человека или до 1000 евро на семью.