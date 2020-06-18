Женщина получила тюремный срок за то, что сбила на "зебре" ребенка

Курземский окружной суд, рассмотрев апелляционный протест прокурора Лиепайской прокуратуры, назначил реальный тюремный срок женщине, которая на пешеходном переходе сбила мальчика. Срок наказания - 10 месяцев.

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Согласно обвинению, ДТП произошло 2 мая 2018 года в Айзпуте. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обвиняемая нарушила правила дорожного движения - она своевременно не снизила скорость, не остановила автомобиль и не уступила дорогу шестилетнему мальчику, в результате чего сбила его. Ребенок получил тяжелые травмы.

Первоначально обвиняемая получила условный срок, однако Лиепайская прокуратура подала протест, указав, что, учитывая характер преступления, причиненный вред, а также личность нарушительницы цель наказания достигнута не будет. В период с 2004 по 2016 год женщина была 17 раз наказана в административном порядке за намеренное нарушение правил дорожного движения, также в Рижской автотранспортной прокуратуре против нее был начат уголовный процесс, однако тогда обвиняемая отделалась условным сроком.

В итоге Курземский окружной суд оставил в силе решение Курземского районного суда — женщину признали виновной по части второй статьи 260- й Уголовного закона, а именно нарушение правил дорожного движения, в результате чего пострадавший получил тяжелые травмы.

Помимо тюремного срока, обвиняемой запрещено в течение пяти лет управлять автомобилем. Решение еще можно обжаловать.