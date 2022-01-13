Женщина получила условный срок за фиктивный брак

Суд Видземского предместья Риги приговорил женщину к условному сроку за фиктивный брак с гражданином Индии, свидетельствует публично доступное решение суда.

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Подсудимая в корыстных целях допустила возможность лица законно пребывать в Латвии или другой стране Европы. В 2018 году женщина сначала прилетела на Кипр, где в муниципальном загсе заключила фиктивный брак. После этого она получила от другого лица, против которого отдельно начат процесс, вознаграждение в размере 1000 евро. Кроме того, подсудимая регулярно получала от своего "супруга" переводы, общая сумма которых составила 2172 евро.

В результате брака гражданин Индии получил разрешение на пребывание, сроком действия до осени 2024 года. Свою вину женщина признала.