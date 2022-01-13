Женщина получила условный срок за фиктивный брак
Foto: AFP/Scanpix

Суд Видземского предместья Риги приговорил женщину к условному сроку за фиктивный брак с гражданином Индии, свидетельствует публично доступное решение суда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Подсудимая в корыстных целях допустила возможность лица законно пребывать в Латвии или другой стране Европы. В 2018 году женщина сначала прилетела на Кипр, где в муниципальном загсе заключила фиктивный брак. После этого она получила от другого лица, против которого отдельно начат процесс, вознаграждение в размере 1000 евро. Кроме того, подсудимая регулярно получала от своего "супруга" переводы, общая сумма которых составила 2172 евро.

В результате брака гражданин Индии получил разрешение на пребывание, сроком действия до осени 2024 года. Свою вину женщина признала.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!