Женщина получила условный срок за прославление преступлений России в Украине

Рижский районный суд приговорил некую женщину к условному сроку лишения свободы за прославление российских преступлений в Украине, а также за враждебные комментарии в адрес украинцев. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступный приговор.

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В приговоре указано, что женщина публично прославляла и оправдывала преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления, а также совершала действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и розни.

13 марта прошлого года в социальной сети в ответ на пост, опубликованный пользователем группы, в котором выражается возмущение установленными в Риге украинскими флагами, женщина умышленно опубликовала контент на русском языке, который прославляет и оправдывает преступления против мирные и военные преступления, совершенные вооруженными силами России на территории Украины, а также направленные на возбуждение национальной ненависти и розни в отношении украинцев.

В анонимизированном приговоре суда конкретные комментарии обвиняемой не упоминаются.

В приговоре указано, что комментарии обвиняемой (и уже осужденной) были опубликованы в марте прошлого года, когда Россия уже вторглась на территорию Украины и вела там активные боевые действия, а также совершила ряд военных преступлений. Война спровоцировала появление беженцев, и комментарии ответчика в это сложное время провоцировали ненависть к украинцам.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на шесть месяцев условно, установив девятимесячный испытательный срок.

Уже сообщалось, что после вторжения России в Украину Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила десятки уголовных дел и переняла уголовные дела от Государственной полиции в связи с разжиганием ненависти и деятельностью в поддержку внешнеполитических интересов России.