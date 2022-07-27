Женщина сбила выбежавшего на дорогу строительного рабочего

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 26 июля, в 16.26 в местечке Саркани (Мадонский край) в результате аварии пострадал дорожный рабочий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают в ВРУП, авария произошла на дороге Плявиняс — Мадона — Гулбене. По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем, совершила наезд на строительного работника, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Пострадавший госпитализирован. Информация передана Госинспекции по труду. Полиция начала по дел административный процесс.