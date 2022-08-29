Женщина сообщила в полицию о нанесенных ей телесных повреждениях и получила штраф

В пятницу поздно вечером в Екабпилсский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции поступила информация о том, что мужчина нанес женщине телесные повреждения, применив физическую силу. Приехав по указанному адресу, правоохранители установили, что предоставленная информация не соответствует действительности. Полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту инцидента, и звонившая женщина была оштрафована на максимальную сумму, предусмотренную законом в таких случаях.

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В ночь на 26 августа в Екабпилсский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции поступил телефонный звонок. Женщина сообщила правоохранителям, что мужчина нанес ей телесные повреждения.

Полиция, прибыв на место происшествия, констатировала, что никто не пострадал. Женщина 1972 года рождения вызвала полицию, чтобы прогнать из ее квартиры мужчину, потому что в доме закончился весь алкоголь и она захотела спать.

За необоснованный вызов полиции было возбуждено дело об административном правонарушении. Женщина была оштрафована на 140 евро.

Полиция напоминает, что необоснованный вызов экстренных служб является правонарушением, которое наказывается в соответствии с законом.