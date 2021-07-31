Женщина, убившая пенсионера, признана экспертами невменяемой

Проведенная экспертиза признала невменяемой женщину, которая в конце прошлого года под Вентспилсом до смерти избила пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Госполиции.

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31 декабря 2020 года полиция получила информацию от медиков о том, что в одном из домов под Вентспилсом найдено тело 80-летнего мужчины, на теле которого были констатированы раны.

На месте происшествия полиция задержала женщину, которая, как оказалось, распивала с жертвой алкоголь, а затем между ними произошел конфликт, который закончился трагедией. Подозреваемая рассказала, что избивала мужчину бутылкой, а также досками.

По ее словам, он еще дышал, когда она начала убирать комнату: сметать осколки и смывать кровь. Затем подозреваемая перетащила мужчину на середину комнату и решила обработать ему раны. Однако потерпевший кричал от боли и требовал оставить его в покое. Женщина ушла спать, оставив избитого на полу, лишь проснувшись утром она поняла, что тому требуется медицинская помощь, но было уже поздно.

Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от полученных ран. Также следствие выяснило, что в момент совершения преступления женщина страдала психическим заболеванием, поэтому ее признали невменяемой. К ней могут быть применены медицинские меры принудительного характера.