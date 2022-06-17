Женщина угрожала убить своего мужа ножом и молотком для мяса
Foto: Valsts policija

Утром 16 июня сотрудники Лиепайской муниципальной полиции (ЛМП) получили вызов на ул. Дарза, где вооруженная ножом женщина стучала по двери грузового автомобиля и угрожала находящемуся внутри мужчине.

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Как отмечает "Курземес вардс", когда полицейские прибыли по указанному адресу, то констатировали, что женщина (1983 г.р.) также вооружена и молотком для мяса.

В ЛМП сообщили, что дебощирка много раз пинала ногами и била кулаками по двери автомобиля и говорила, что убьет своего мужа, который в это время находился в машине.

Сотрудники правоохранительных органов призвали женщину бросить предметы на землю, что она охотно сделала, но когда она продолжила проявлять агрессию и угрожать, было принято решение ее задержать и передать Госполиции.

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