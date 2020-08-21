Женщину обстреляли из пневматического оружия: у нее констатировали тяжелые ранения
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Сотрудники Криминальной полиции Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) задержали подозреваемых в нанесении женщине тяжких телесных повреждений во время стрельбы по ней из пневматического оружия.

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Как отмечает пресс-центр ЗРУП, женщину ранили в ночь с 8 на 9 августа на ул. Ганибу. Полиция начала уголовный процесс, 13 августа подозреваемых удалось задержать. Во время обыска у них нашли и изъяли пневматическую винтовку и боеприпасы.

В ходе расследования полиция установила, кто произвел выстрелы, поэтому одного подозреваемого освободили, а второй остался под арестом. Следствие по делу продолжается.

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