Женщину осудили за взятку инспектору CSDD, чтобы ее муж сдавал экзамен на русском

Рижский городской суд приговорил женщину к условному тюремному сроку за дачу взятки инспектору в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

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В октябре прошлого года женщина дала экзаменатору Дирекции безопасности дорожного движения 20 евро, чтобы ее муж сдавал экзамен по вождению на русском языке.

Суд приговорил женщину к десяти месяцам лишения свободы, но наказание было заменено на условное с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.