Женщину затянуло в косилку: пострадавшая скончалась

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 29 июня в волости Гайлишу Бауского края произошел несчастный случай: во время покоса травы на обочине дороги в механизм трактора-косилки затянуло женщину 1958 г.р.
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От полученных травм пострадавшая скончалась. Полиция начала уголовный процесс,в рамках которого будут установлены обстоятельства трагедии.
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