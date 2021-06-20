Жестокое убийство садовника в Ирландии: в преступлении подозреваются граждане Латвии

В Ирландии продолжается расследование жесткого убийства польского садовника Миколая Вилка, которого избили, а затем изрубили мачете на глазах у жены. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и позже скончался в больнице. По подозрению в убийстве проходят граждане Латвии.

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В расследовании этого дела был большой перерыв, пока Гарда не получила записи камер видеонаблюдения, которые засекли двух граждан Латвии и одного гражданина Ирландии. Также полиция обнаружила важные улики в сгоревшей машине, которую преступники использовали для побега с места убийства.

Как отмечает The Irish Sun, 35-летний отец двоих детей получил смертельные ранения во время гангстерского нападения на арендованный им дом в ночь на 10 июня 2018 года. В момент нападения в доме находились жена и маленькие дети Миколая. Эльжбета Вилк также получила ранения, дети не пострадали.

В ходе расследования ирландские следователи обращались по линии Европола и Интерпола к своим коллегам из Польши, чтобы узнать,было ли что-нибудь в биографии потерпевшего, что могло стать причиной его убийства. Известно, что Миколай жил в Ирландии около 10 лет, вел добропорядочный образ жизни, никогда не попадал в поле зрения Гарды. По мнению следствия, он мог взять в долг у преступников деньги для расширения своего садоводческого бизнеса.

Как отмечает издание, Миколай Вилк получил настолько серьезные ранения, что, когда его доставили в больницу, даже большие дозы лекарств не смогли облегчить его боль. Вскоре после госпитализации он скончался. Сообщается также, что персонал, лечивший его в университетской больнице Корка, был травмирован его состоянием.

Смерть поляка была приписана банде из Восточной Европы, которая находится в тесной связи с ирландским преступным миром.

Получившая ранения супруга Миколая — Эльжбета — навсегда покинула Ирландию с детьми и не желает туда возвращаться даже на суд.

В 2019 году в рамках расследования этого убийства полиция уже задерживала шесть человек, в том числе двое граждан Латвии. Однако позже их освободили без предъявления обвинений.

Сотрудники Гарды поддерживают постоянный контакт со своими коллегами в Восточной Европе, особенно в Латвии, где, по их мнению, скрываются трое подозреваемых. На днях стало известно, что, возможно, в самое ближайшее время их арестуют.