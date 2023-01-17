Житель Кенгарагса отправился в США и пропал: полиция ведет поиски

Рижское региональное управление полиции разыскивает Артура Федкевича (2003 г.р.), который с ноября 2022 года находится в США, однако не выходит на связь.
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Последнее задекларированное место жительства Федкевича — ул. Авиацияс в Риге.
Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085928 или 110.
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