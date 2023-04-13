Жители Латвии продолжают поджигать старник: в среду зарегистрировано 26 пожаров прошлогодней травы

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 26 пожаров прошлогодней травы, а всего в этом году — уже 232 пожара, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Самые крупные по площади пожары произошли на улице Гриню в Лиепае, где выгорело 7 гектаров земли, в Екабпилсе — 6 гектаров, в Калкунской волости Аугшдаугавского края — 5 гектаров.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 85 вызовов, в том числе 53 — на пожары.