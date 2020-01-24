Жителю Вентспилса грозит год тюрьмы из-за украденного оленьего рога

В июне 2019 года в Вентспилсе, из Дигитального центра, был украден олений рог. Сотрудники Госполиции завершили расследование по этому делу.

В ходе досудебного расследования было задержано лицо, которое, возможно, совершило кражу. В отношении задержанного был применен статус подозреваемого, пишет Rus.ventasbalss.lv.

Рог использовался в Дигитальном центре в качестве украшения для фотоуголка на Лиго. Он был украден в момент, когда декорации заносили в помещения.

Подозреваемый — вентспилсчанин ранее попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления, совершенные в Вентспилсе, и уже привлекался к ответственности. В отношении мужчины применена не связанная с лишением свободы мера пресечения. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного дела.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до одного года или кратковременное тюремное заключение, или принудительные работы, или денежный штраф.