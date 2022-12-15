"Живые контейнеры" возили в желудке наркотики в Латвию: VID просит начать уголовное преследование

Служба госдоходов (VID) просит прокуратуру начать уголовное преследование четырех лиц, подозревающихся в контрабанде и распространении наркотиков и отмывании денег.

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В мае 2022 года была получена информация, что члены организованной преступной группы собираются ввести в Латвию крупную партию наркотиков.

Таможенники, получившие информацию, отправили на проверку грузовую машину. У них возникло подозрение, что водитель, гражданин Латвии 1976 года рождения, могу провозить запрещенные вещества в своем теле.

Медицинская проверка выявила, что внутри "живого контейнера" было 43 полимерных капсулы, в которых было в общей сложности 306 граммов кокаина.

В ходе расследования было установлено, что "живые контейнеры" возили такую контрабанду из Южной Америки в Латвию и другие страны ЕС.

В июне 2022 года в Риге и окрестностях прошли несколько обысков, было изъято более 1,5 кг кокаина в капсулах, 29 985 евро наличными, весы, документы, пять легковых автомобилей, мобильные телефоны и компьютеры.

Организатор, 1995 года рождения, был арестован, к остальным подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом.

В процессе обысков были найдены также галлюциногенные грибы и марихуана.