Зиепниеккалнс: при падении с 9-го этажа погибла женщина

В четверг утром в Риге, на ул. Озолциема произошла трагедия — при падении из окна погибла женщина. Как отмечает Degpunktā, женщина упала на козырек над дверью в подъезд и скончалась от полученных травм.

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Свидетелем происшествия стала дворник, выполнявшая в то утро свои обязанности. Она и сообщила о ЧП ответственным службам.

По предположению местных жителей, которые знали погибшую, женщина могла решиться на самоубийство по причине возможной болезни.

"Она была тихой, никогда никого не трогала. Ходила тут вокруг дома. В последнее время жаловалась на здоровье, плохо себя чувствовала. Когда шла на прогулку или мусор выносить, жаловалась, что плохо себя чувствует. Я только могла посоветовать ей пить лекарства, больше и ничего. Она была очень спокойная", — поделилась с журналистами местная жительница.

В рамках начатого уголовного процесса параллельно с версией суицида полиция также проверяет и подозрения в убийстве, а также гибели по причине неосторожности.