Зиепниеккалнс: ревнивый муж с помощью полиции собирался вернуть домой жену с детьми

В ночь на пятницу на пульт дежурного Рижской муниципальной полиции поступил вызов из Зиепниеккалнса, где произошел семейный конфликт. Заявитель сообщил, что жена без предупреждения забрала детей и уехала к подруге. При этом в доме у подруги проходит веселье, в котором участвуют и дети. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу выехал экипаж РМП.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Возле указанного дома стражей порядка встретил позвонивший в дежурную часть мужчина. Он рассказал, что днем ранее основательно повздорил с женой. Именно после ссоры супруга забрала детей и уехала. Заявитель пояснил, что на следующий день он должен был отправляться на работу за границу, поэтому хотел, чтобы жена провела с ним ночь. При этом мужчина заявил, что подруга плохо влияет на его жену, и они даже употребляют наркотики.

Двери работникам РМП открыла подруга, которая сообщила, что женщина с детьми действительно у нее из-за семейных проблем. Находившийся рядом с полицейскими заявитель стал ругаться, поэтому полицейским пришлось делать ему замечания. Хозяйка квартиры заявила, что не впустит мужа подруги в свой дом и напомнила тому, что он сам прогнал супругу из дома.

Полицейские проверили квартиру и убедились, что там нет никакой вечеринки и никто не употребляет наркотики. Мужу-дебоширу они посоветовали ехать домой и не мешать жене с детьми спать. В ответ на это он рассказал, что он просто начал подозревать, что супруга ему изменяет с другим, поэтому хотел с помощью полиции вернуть ее домой.

Полицейские объяснили мужчине, что ревность — это не повод, чтобы вызывать полицию, а за необоснованный вызов полиции предусмотрена административная ответственность. После беседы с сотрудниками РМП ревнивец успокоился и отправился к себе домой.