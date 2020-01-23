Злоумышленник совершал квартирные кражи и портил чужое имущество

Сотрудники Отдела криминальной полиции Вентспилса завершили расследование, в рамках которого был задержан мужчина, подозреваемый в многочисленных кражах и порче чужого имущества. По информации Курземского регионального управления полиции, потерпевшим был нанесен ущерб свыше 20 000 евро.

В апреле 2019 года Госполиция получила несколько заявлений о кражах и порче имущества в Вентспилсе и его окрестностях. В первом случае из незапертой квартиры злоумышленник похитил деньги, компьютер, алкоголь, сигареты и сумку.

Еще одна кража произошла в волости Варвес Вентспилсского края, где преступник проник в дом, разбив окно, а затем похитил деньги, портативные компьютеры, телевизор, алкоголь, рутер, чайник, электроинструменты и многое другое. Потерпевшие оценили ущерб в размере 22 000 евро. Кроме того, в волости Таргалес с территории хозяйства украли провода. Ущерб составил более 200 евро.

В рамках расследования полиция задержала подозреваемого, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в совершении имущественных преступлений. Во время обыска у него нашли часть похищенных вещей, которые были возвращены законным владельцам.

Преступления были совершены в то время, когда подозреваемый проходил по другому уголовному делу. В качестве меры пресечения к нему применен арест.