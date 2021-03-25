Злоумышленники пытались поджечь церковь в Торнякалнсе
Foto: DELFI

На этой неделе неустановленные вандалы подожгли дверь лютеранской церкви в Торнякалнсе. Начат уголовный процесс, выяснил портал Delfi.

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Рижская лютеранская община на своей странице в Facebook в среду сообщила, что 23 марта назад какие-то люди пытались поджечь дверь церкви в Торнякалнсе. Им этого не удалось — обгорела только краска. Само дерево практически не повреждено, рассказал священник Линард Розенталс.


Vakar, 23.martā Rīgas Lutera draudzes baznīcai Torņakalnā nodarīti postījumi - dedzinātas dievnama durvis. Rīgas Lutera...
Posted by Rīgas Lutera Draudze on Wednesday, March 24, 2021

Земгальский участок Госполиции начал уголовный процесс по части второй статьи 185 Уголовного закона — за намеренное уничтожение или порчу чужого имущества посредством поджога или другим опасным способом. За такое преступление можно получить до 10 лет тюрьмы с пробационным периодом до трех лет.

Представитель Госполиции Анце Розите сказала порталу Delfi, что обстоятельства выясняются.

Церковь была построена в 1888-1890 годах по проекту архитектора Йохана Коха в неоготическом стиле и является памятником архитектуры местного значения.

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