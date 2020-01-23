Золотые слитки, недвижимость и ценные бумаги на несколько миллионов: что изъял KNAB за 2019 год?

За прошлый год в ходе уголовных дел, начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) были арестованы слитки, бумаги, деньги, дома и автомашины на общую сумму более 4,4 миллионов евро, сообщает LETA.

KNAB наложил арест на 19 объектов недвижимости и несколько автомашин, а также арестовал пять золотых слитков стоимостью 100 000 евро, ценные бумаги и деньги. Общая стоимость арестованного имущества — более 4,4 миллиона евро.

В шести уголовных процессах было принято 39 решений об аресте средств или имущества. В одном случае аресту подверглись и зарубежные счета или имущества, а в четырех случаях латвийские счета или имущества были арестованы по запросу других стран.

В сотрудничестве с прокуратурой и Отделом по борьбе с экономическими преступлениями были конфискованы и изъяты в пользу Латвии 29 миллионов евро, которые находились на счетах нерезидента в Reģionālā investīciju banka.

По сравнению с позапрошлым годом количество уголовных процессов, начатых ведомством, увеличилось на 24% — их в прошлом году было 47.