Земгальское региональное управление полиции (Добельский участок) начало административное дело в отношении местной жительницы за ложный вызов Государственной пожарно-спасательной службы.

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Как отмечают в полиции, 26 июня женщина, проживающая в Добельском крае, позвонила в ГПСС и сообщила, что в местечке Леясстразди горит квартира. Прибывшие по вызову спасатели констатировали, что пожара нет, а хулиганка просто хотела встретиться с водителем спасательной бригады.

Гсполиция напоминает, что необоснованный вызов ответственных служб оказывает негативное влияние на обеспечение общественного порядка и оказания оперативной помощи тем, кто в этом действительно остро нуждается. За ложный вызов виновного могут оштрафовать на сумму от 35 до 140 евро.