Беспокойные соседи и зеленое будущее. Каким был 2020-й год для Европы

На первый взгляд может показаться, что в историю Европы 2020-й войдет только как год глобальной борьбы с Covid-19, но на самом деле это не так. Уже давно Европейский союз не сталкивался с таким количеством стрессовых факторов. Не приуменьшая масштабы и влияние пандемии, Delfi предлагает вспомнить о других важнейших трендах политики ЕС в уходящем году.

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"Зеленое" будущее



В конце года структуры Европейского союза утвердили, наконец, бюджет на следующие семь лет, в котором значительная часть пойдет на строительство новой декарбонизированной экономики. На эти же цели будут потрачены десятки миллиардов из пакета особых мер, связанных с восстановлением европейской экономики от пандемии коронавируса.

Такое решение о распределении средств не сводится лишь к мерам по борьбе с изменениями климата. По сути, Европейский союз выбрал тот способ, которым он будет бороться за свое будущее в эпоху глобального переустройства. Кризисные явления в мировой и европейской экономике обозначились еще в 2019-м, но пандемия дополнительно усилила негативные тренды, неожиданно быстро "приземлив" целые отрасли, вроде туризма или авиатранспорта. Причем все это происходило на фоне экономических войн, уже ранее начатых президентом США Дональдом Трампом. Объединенная Европа подтвердила свою ставку на развитие новых технологий в надежде возглавить этот процесс и сохранить свою эксклюзивную роль в международном разделении труда.

В целом 2020-й год вновь показал устойчивость евросоюзных структур, несмотря на мрачные прогнозы, которые часто делались в самом начале коронавирусной пандемии. Многолетний бюджет ЕС и особенно пакет особых мер отражают в достаточной мере приоритеты Брюсселя. Правда, пока вничью закончилось противостояние между органами Евросоюза, с одной стороны, и Польшей с Венгрией, с другой.

Отложенная суверенизация

Еще в начале 2020-го казалось, что Европейский союз скоро окажется в геостратегическом одиночестве. Президент Трамп продолжал свой курс на изоляцию США, а его переизбрание на следующий срок было более чем вероятным. В такой ситуации лидеры ЕС готовились к большей военной и внешнеполитической независимости. Однако президентские выборы в США выигрывает демократ Джо Байден, что стало возможным на фоне провалов американских властей в борьбе с коронавирусом. Это породило в европейских столицах надежду, что никаких решительных реформ в сфере безопасности не потребуется.

За продолжение курса на суверенизацию Европы активно выступает президент Франции Эммануэль Макрон, но это явно не встречает понимания в Берлине. Возврат к плотному сотрудничеству с США делает неизбежным принятие части их внешнеполитической повестки. И это не сулит ничего доброго председателю КНР Си Цзиньпину, поскольку новая американская администрация, по всей вероятности, продолжит жесткий курс Трампа на экономическое подавление и военное сдерживание Китая.

События последних месяцев также развеяли последние иллюзии Кремля, если они еще были, по поводу восстановления "обычного бизнеса" со странами Евросоюза. Особенно показательно, как в публичной плоскости развивался скандал по поводу отравления Алексея Навального. Предельная жесткость позиции Германии свидетельствует, что Берлин не видит в ближайшей перспективе возможностей для стратегического партнерства с Россией. Это не отменяет поддержки выгодных немецкой экономике проектов, вроде строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако "зеленая" перестройка европейской экономики предполагает в будущем отказ от импорта углеводородов. В России явно понимают эту тенденцию, поддерживая проекты, направленные на снижение зависимости своих топливно-энергетических компаний от рынков сбыта в ЕС.

Беспокойные соседи

В 2020-м Евросоюз по-прежнему сталкивался с кризисами на южных и восточных границах. Надежды на скорую отставку или свержение в Беларуси президента Александра Лукашенко оказалась тщетными, и теперь приходится на ходу вырабатывать новую стратегию в отношении этой страны. Подмороженный конфликт на Донбассе все еще далек от окончания. Продолжается противостояние между Францией, Грецией, Кипром и Турцией, которое чревато самыми неожиданными осложнениями. Стратегическое противостояние с Россией расширяется в информационной сфере, но растущая напряженность на общей границе имеет вполне военный характер. Примечательно, что европейская дипломатия никак себя не зарекомендовала во время конфликта в Нагорном Карабахе.

На этом фоне большим успехом выглядит подписание базового договора об отношениях с Великобританией после Brexit, которое случилось буквально на днях. Даже если Брюссель не ставил своей целью "наказать" Лондон за выход из состава ЕС, по факту, жесткие условия этого соглашения сулят существенные потери британской экономике. Они также посылают важный сигнал-предупреждение евроскептикам всех мастей внутри самого ЕС.

Для Латвии и других восточноевропейских стран отказ от свободы передвижения между ЕС и Великобританией с целью работы имеет скорее негативные последствия. Но это также хороший повод, чтобы задуматься над нынешней моделью развития государства, в рамках которой десятки тысяч специалистов, включая столь востребованных сегодня медработников, устремляются на заработки в богатые страны ЕС.