Депутаты Европарламента проголосовали за меры по борьбе с гендерным неравенством в сфере оплаты труда и обновление стандартов безопасности для продаваемых в Евросоюзе товаров, в Брюсселе согласовали план по увеличению доли "зеленой" энергии в потреблении ЕС, Еврокомиссия предложила снизить административную нагрузку для работающих в нескольких странах блока европейских компаний, инфляция в еврозоне падает пятый месяц подряд (хотя в Латвии она по-прежнему выше, чем в других странах). Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Европарламент утвердил новые правила по борьбе с неравенством зарплат по гендерному признаку

Что случилось? В четверг Европарламент принял законопроект, обязывающий работающие в ЕС компании раскрывать информацию о заработной плате своих сотрудников — это позволит, в частности, выявить параметры гендерного разрыва в оплате труда и даст возможность соискателям учитывать эти характеристики при поиске работы. Решение поддержали 427 депутатов, 79 проголосовали "против", еще 76 воздержались. "Этот закон ясно дает понять, что мы не приемлем никакой гендерной дискриминации в оплате труда в ЕС. Исторически женский труд недооценивался и недооплачивался, и этой директивой мы делаем важный шаг к обеспечению равной оплаты за труд равной ценности", — заявила Кира Мари Петер-Хансен из комитета ЕП по трудоустройству и социальным вопросам.

Что это значит? Согласно новым правилам, структура оплаты труда в европейских компаниях и организациях должна "основываться на гендерно-нейтральных критериях и включать гендерно-нейтральные системы оценки и классификации должностей". В объявлениях о поиске новых сотрудников нельзя указывать желаемый гендер кандидата, запрещено применять дискриминационные методы при рассмотрении резюме и проведении собеседований. После успешного трудоустройства работник получит право узнавать обезличенную информацию о зарплатах в компании и, в случае обнаружения дискриминации, будет иметь возможность требовать возмещения ущерба (причем в суде доказывать свою правоту обяжут работодателя, а не работника). Если в отчетности по заработной плате в организации будет обнаружен гендерный разрыв от 5%, компания должна будет провести оценку и пересмотр гонораров. В свою очередь, государства-члены обяжут дополнить свое законодательство положениями о штрафах для работодателей, не выполняющих эти условия. Новые правила начнут действовать после утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Европарламент обновил стандарты безопасности для продающихся в ЕС товаров

Что случилось? В четверг Европарламент одобрил пересмотренные правила по безопасности непродовольственных товаров, которые жители Евросоюза могут купить в традиционных магазинах и онлайн. Принятие соответствующего законопроекта поддержали 569 депутатов, "против" высказались 13 парламентариев. Необходимость обновить стандарты демонстрирует статистика — в 2021 году 73% потребителей совершали покупки в Интернете (+23% за семь лет), в 2020 году 21% европейцев заказывали что-либо из-за пределов Евросоюза (8% в 2014 году). В том же 2020 году 26% сообщений об опасных продуктах касались товаров, заказанных в онлайн-магазинах, в том числе 62% — продукции, произведенной в третьих странах. "Этим законом мы сделали решающий шаг против тех, кто продает небезопасные продукты в Европе. У каждого реализованного товара должен быть кто-то, кто берет на себя ответственность за него внутри ЕС", — объясняет докладчик по этому законопроекту, депутат ЕП Дита Чаранзова.

Что это значит? Обновленный Общий регламент безопасности расширяет список обязательств для производителей, импортеров и дистрибьюторов, сотрудничающих с европейским рынком. В свою очередь, надзорные органы получат дополнительные полномочия, в том числе по контролю за маркетплейсами — например, они смогут обязать онлайн-продавцов удалить из каталога небезопасный товар в течение двух рабочих дней. В интернет-магазинах та или иная продукция из-за пределов ЕС может быть доступна европейским потребителям, только если в Евросоюзе существует оператор, несущий ответственность за безопасность товара. Если продукт был отозван из-за обнаружения неисправностей или недостатков, купивший его житель ЕС должен быть уведомлен и получить предложение о ремонте, замене или выплате компенсации. Портал Safety Gate для подачи сообщений о небезопасных промышленных товарах будет обновлен и станет более доступным для лиц с ограниченными возможностями.

После голосования депутатов Европарламента решение должен одобрить Совет ЕС. В случае его согласия закон начнут применять спустя 18 месяцев после его вступления в силу. По оценкам ЕП, в первый год своего действия новые правила сэкономят европейцам около 1 млрд евро. Ожидается, что обновленные стандарты безопасности помогут снизить ущерб, который наносит использование неисправной продукции, — речь идет о 11,5 млрд евро в год от предотвратимых несчастных случаев и 6,7 млрд евро от расходов на здравоохранение.

По итогам марта годовая инфляция в еврозоне снизилась на 1,6%

Что случилось? Согласно опубликованной в пятницу предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу марта инфляция в еврозоне составила 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 1,6% ниже, чем показатели февраля, и на 3,7% ниже, чем в октябре, когда рост цен за 12 месяцев достиг рекордных 10,6%. Наибольший вклад в годовую инфляцию в марте 2023 года внесли подорожавшее продовольствие, алкоголь и табак (15,4% в сравнении с мартом 2022-го), в то время как энергоресурсы подешевели на 0,9% в сравнении с показателями годичной давности.

Что это значит? Наибольший годовой рост цен в марте вновь зафиксировали в Латвии — 17,3% год к году, месяцем ранее этот показатель составлял 20,1%. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Эстония (15,6%) и Литва (15,2%). Наименьший рост цен относительно марта прошлого года — в Люксембурге (3%), Испании (3,1%), Нидерландах (4,5%) и Бельгии (4,9%). За месяц сильнее всего цены выросли в Португалии (на 2%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что это лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Совет ЕС и Европарламент договорились об увеличении доли возобновляемой энергии в европейской энергетике

Что случилось? В четверг переговорщики от председательствующей сейчас в ЕС Швеции и Европарламента достигли предварительного соглашения о более активном использовании "зеленой" энергии в Евросоюзе — к 2030 году ее доля в общем потреблении всех стран блока должна достичь 42,5%. Специальные цели установили для отдельных отраслей: транспорта, промышленности, отопления и охлаждения жилых и нежилых зданий. "Переговоры были чрезвычайно сложными. Прошло почти два года с тех пор, как мы начали анализировать первоначальное предложение Еврокомиссии, и тогда мир выглядел совершенно по-другому. Война в Украине заставляла стороны переговоров неоднократно менять свою позицию, но нам удалось достичь результата, приемлемого для всех и обеспечивающего соблюдение ЕС своих климатических обязательств", — прокомментировал окончание предварительных обсуждений член комитета Европарламента по окружающей среде Нильс Торвальдс.

Что это значит? Участники переговоров установили, что, хотя общей целью считается достижение доли "зеленой" энергии в 42,5% в структуре энергопотребления ЕС к 2030 году, государствам-членам стоит стремиться к показателю в 45%. Национальные правительства также должны ускорить процедуру выдачи разрешений на строительство новых электростанций, работающих на возобновляемом топливе. На транспорте к 2030 году необходимо снизить выбросы парниковых газов на 14,5% за счет более активного внедрения "зеленой" энергии (альтернативное обязательство для всех стран ЕС — на возобновляемые источники должно приходиться 29% всего использованного в транспортной сфере топлива). Промышленные предприятия обяжут увеличивать применение "зеленой" энергии на 1,6% ежегодно, а в системах отопления и охлаждения зданий этот показатель должен достичь 49% к тому же 2030 году.

Предварительное соглашение, достигнутое на этой неделе, теперь должны обсудить представители стран-членов, а впоследствии утвердить депутаты Европарламента и Совет ЕС.

Еврокомиссия предложила снизить бюрократическую нагрузку на компании, работающие в других странах ЕС

Что случилось? В среду Еврокомиссия сообщила, что разработала законопроект, призванный облегчить для европейских компаний работу в других странах ЕС за счет снижения административной нагрузки. По мнению ЕК, реализация инициативы также повысит прозрачность бизнеса на уровне Евросоюза, способствует цифровизации рынка и позволит существенно сократить расходы — утверждается, что в год на обеспечение трансграничных бюрократических процедур европейские предприятия тратят около 437 млн евро. "В условиях конкурентного глобального рынка компании необходимо поддерживать, чтобы они могли вести бизнес быстро и эффективно, одновременно получая выгоды внутреннего рынка ЕС. Наше предложение именно это и сделает", — считает еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.

Что это значит? Разработанный Еврокомиссией документ предполагает внедрение в ЕС правила "только один раз", которое освободит предприятия от необходимости подавать необходимую информацию иностранным органам власти каждый раз, когда оно захочет открыть филиал в другой европейской стране — все необходимые сведения о компании можно будет получить благодаря Системе взаимосвязи коммерческих регистров (BRIS). Также любая коммерческая организация в Евросоюзе сможет оформить общеевропейский сертификат, который бесплатно переведут на все официальные языки блока. Эта и другие меры призваны устранить формальности, связанные с необходимостью оформлять нотариально заверенные переводы и проставлять апостили для документов, используемых внутри ЕС. В свою очередь, компании обяжут следить за полнотой и актуальностью информации о них, которая включена в общеевропейские реестры.

Предложенные Еврокомиссией меры передали для обсуждения в Европарламент и Совет ЕС. Предполагается, что после принятия законопроекта у государств ЕС будет два года, чтобы обновить национальное законодательство.