"Брекзит": Брюссель получит новые рычаги давления на Лондон

Европейская комиссия (ЕК) получит право использовать больше мер для давления на Лондон с целью соблюдения Великобританией договоренностей по "Брекзиту". Об этом предварительно договорились Совет Европы и Европарламент, сообщило агентство dpa в среду, 30 ноября. Окончательные итоги совместных консультаций официально еще не объявлены.

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Среди мер, о которых идет речь, — приостановка или ограничение полетов между Евросоюзом и Великобританией, а также ограничение двусторонней торговли и инвестиционной активности. Вводить их ЕК сможет актами, в которых будет указана продолжительность принимаемых мер, "там, где это уместно".

В сообщении, размещенном на сайте Европейского совета подчеркивается, что вводимые меры должны быть "соразмерными" и "эффективными" для того, чтобы стимулировать Великобританию соблюдать ее соглашения с ЕС.

Лондон угрожал расторгнуть соглашения по "Брекзиту"



Великобритания вышла из ЕC в январе 2020 года, после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". 31 декабря того же года закочился переходный период, в течение которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку, но при этом был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах.

В 2020 году Евросоюз и Британия договорились заключить новое торговое соглашение после "Брекзита". Однако отдельные детали процесса до сих пор остаются предметом дискуссий между сторонами. В частности, Лондон неоднократно угрожал расторгнуть достигнутые соглашения.