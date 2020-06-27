Британия отменяет скидки за учебу для студентов из ЕС

После выхода Великобритании из состава Евросоюза студенты из стран ЕС больше не смогут учиться в университетах за ту же сумму, что и жители Британии. Это значит, что обучение в Британии станет для них дороже, сообщает Euractiv.

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"Согласно нашему решению выйти из ЕС, представители стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии больше не смогут претендовать на статус оплаты для местных жителей", — заявила 23 июня министр образования Великобритании Мишель Донелан. Кроме того, студенты не смогут претендовать на студенческие кредиты в рамках программы Student Finance England. Изменения вступают в силу с 2021/2022 академического года.

На данный момент, как отмечает Euronews, студенты из Британии и ЕС платят за обучение до 9 250 фунтов год (10 210 евро). Стоимость обучения для иностранных студентов может составлять от 10 000 до 38 000 фунтов в год (соответственно, 11 040 и 41 900 евро).

Изменения не будут распространяться на граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, уже имеющих статус постоянного жителя Британии. Исключение будет сделано и для студентов из Ирландии.

При этом британские власти хотели бы продолжать участвовать в программе студенческого обмена Erasmus, но детали этой схемы еще находятся в стадии обсуждения.