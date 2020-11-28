Деньги, яхты, санкции. О чем Навальный рассказал в Европарламенте

Один из комитетов Европарламента провел слушания, посвященные отношениям с РФ. В них участвовали российские оппозиционеры Навальный, Кара-Мурза, Милов и Яшин. Что они посоветовали евродепутатам — в репортаже Deutsche Welle.

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Как Евросоюзу выстраивать свои отношения с Россией после отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" и в свете грядущих выборов в Госдуму? С этим вопросом комитет Европарламента по иностранным делам решил обратиться к самому Навальному и нескольким другим оппозиционным политикам и активистам.

В слушаниях, прошедших в формате видеоконференции 27 ноября, кроме Навального, приняли участие председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, политик Владимир Милов и глава муниципального округа Красносельский в Москве Илья Яшин. Все они высказали предположение, что власти РФ будут фальсифицировать парламентские выборы в сентябре 2021 года, в первую очередь не допуская оппозицию к участию в них.

Навальный: ЕС нужна новая стратегия в отношении России

Что может сделать ЕС? Алексей Навальный сразу заявил, что Евросоюзу пришло время не просто обновить нынешнюю стратегию отношений с Россией, а разработать совершенно новый подход. Он объяснил это тем, что сейчас существует новый тип российского государства, которого не было даже два года назад. "Основой нового подхода должно быть четкое различие между российским народом, с которым ЕС должен обращаться очень тепло, и российским государством, с которым надо обращаться как с бандой жуликов, которые при власти только временно", — пояснил Навальный.

По мнению оппозиционера, главным инструментом новой стратегии должен стать другой подход к санкциям. "До сих пор ЕС вводил санкции против людей, фактически совершающих плохие поступки", — отметил Навальный и привел в пример санкции за его отравление с применением химического оружия. ЕС в связи с покушением на Навального внес в санкционный список шесть человек, в частности, главу ФСБ России Александра Бортникова, а также один научно-исследовательский институт.

"Нет смысла вводить санкции против полковников или генералов или тех людей, кто мало путешествует по миру, и у кого точно нет много недвижимости или вкладов в Европе", — уверен Навальный. Его предложение — вводить меры не против исполнителей, а в отношении олигархов, входящих в близкий круг президента РФ Владимира Путина. "Пока самые дорогие яхты господина (Алишера. — Ред.) Усманова будут находиться в Барселоне или Монако, никто в России или в Кремле не будет серьезно относиться к санкциям… Необходимо им сказать: возьмите свои яхты и выведите их куда-нибудь в красивые порты Беларуси", — уверен политик. По его мнению, такие санкции будут не только эффективными, но и будут приветствоваться в российском обществе.

Кара-Мурза и Яшин: Нужны персональные санкции против олигархов и чиновников

Владимир Кара-Мурза поддержал Навального и отметил, что такой призыв не является просьбой о вмешательстве во внутренние дела РФ. "Вопреки тому, о чем трубит кремлевская пропаганда, мы не просим ЕС или кого-то другого вмешиваться в политическое развитие нашей страны. Чего мы от вас ожидаем? Того, что вы будете верны вашим ценностям и прекратите давать возможность коррумпированным чиновникам и олигархам красть у наших людей в России и наслаждаться награбленным в странах ЕС", — подчеркнул Кара-Мурза и добавил: "Принести политические перемены в Россию — это дело только самих граждан России".

Илья Яшин выразил мнение, что экономические санкции помогают пропаганде в России создавать образ врага в лице Запада, в частности, Евросоюза. "Персональные санкции, напротив, ведут к росту недовольства Путиным со стороны его окружения. Олигархи и коррумпированные чиновники лишаются возможности использовать свои экономические активы за границей и перестают быть частью западного общества потребления, что им очень не нравится", — отметил Яшин.

Он добавил, что российская оппозиция уже давно выработала единое мнение в отношении санкций. "Россию не трогать, негодяев наказывать", — так, по словам Яшина, эту позицию сформулировал политик Борис Немцов, которого убили в 2015 году в Москве.

Европарламент: надо противостоять отмыванию денег из РФ

Многие евродепутаты поддержали призывы к введению санкций за средства незаконного происхождения. "Мы должны требовать от наших властей применять законодательство против отмывания денег. У нас есть директива, которая должна выполняться как в Берлине, так и в Вене и Никосии, во всем ЕС, где появляются большие российские деньги с их собственниками", — заявил представитель Европейской народной партии (ЕНП) немец Михаэль Галер.

"Вы правы, если мы хотим помочь вам, мы должны "бить по кошельку". Мы должны позаботиться, чтобы невозможно было отравлять людей, фальсифицировать выборы, грабить страну и одновременно наслаждаться Лазурным берегом, Монако или Барселоной", — считает социал-демократ из Франции Рафаэль Глюксманн. Как председатель спецкомитета по противодействию иностранному вмешательству, он пригласил Навального детальнее рассказать на заседании его комитета о попытках использовать деньги из России для коррупции в ЕС.

Один только евродепутат от фракции "левых" Мик Уоллес из Ирландии не был в восторге от призывов к персональным санкциям. Хотя он и признал, что олигархи в России "располагают безумно широкой властью", но его больше беспокоило то, что в США предвыборная кампания кандидата в президенты стоит 2 млрд долларов. Ни один из евродепутатов от правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" участия в слушаниях не принял.

Нескольких евродепутатов также волновало то, как ЕС воспринимают люди в России. "Для нас важно подчеркнуть, что наша позиция — пророссийская", — отметил член фракции "зеленых", немец Сергей Лагодинский. "Любая пропаганда, пытающаяся навесить на всех нас ярлык "антироссийский" или "русофоб", является не только неправдивой, но и сумасшедшей, потому что Россия — в наших сердцах, и мы пытаемся бороться за ее будущее", — уверял политик.