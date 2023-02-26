Десятый пакет санкций, доступность интернета, смертельные ДТП. Евродайджест: главные события недели

Представители стран ЕС все-таки согласовали десятый пакет санкций против РФ в годовщину вторжения в Украину, Еврокомиссия разработала меры по повышению доступности высокоскоростного интернета и развитию "зеленого" рыболовства, число смертельных ДТП в Евросоюзе снизилось по сравнению с допандемийными показателями, а Совет ЕС приостановил действие части санкций против Сирии для более эффективной отправки гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от землетрясения. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против РФ

Что случилось? Поздно вечером в пятницу, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, представители стран Евросоюза все-таки успели согласовать очередной пакет санкций против РФ; в субботу это подтвердил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель. Решение обещали принять не позднее 24 февраля, но процесс несколько раз приостанавливался из-за разных позиций по отдельным ограничительным мерам. Последняя такая новость пришла вечером в пятницу — агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов сообщило, что представители европейских государств не смогли достичь договоренности. "Это очень плохо. Ключевым здесь должно было стать послание солидарности с Украиной в этот особенный день", — цитировало Reuters одного из участников переговоров.

Что это значит? Пока что о новых санкциях известно не так много: председательствующая сейчас в ЕС Швеция подтвердила, что они коснутся экспорта технологий двойного назначения, российской пропаганды и выступающих в поддержку войны физических лиц. Позднее Боррель добавил, что в рамках десятого пакета ограничений будет запрещен транзит товаров двойного назначения через территорию РФ в третьи страны, а также импорт из России битума и каучука и вещание на территории ЕС канала RT Arabic. В санкционные списки также попали 121 физическое лицо и три банка (какие именно, не уточняется, но ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ими могли стать "Альфа-банк", "Тинькофф" и "Росбанк".

Еврокомиссия предложила меры по повышению доступности высокоскоростного интернета

Что случилось? В четверг Еврокомиссия представила проект Закона о гигабитной инфрастуктуре (Gigabit Infrastructure Act), который призван гарантировать всем жителям ЕС быстрый и безопасный доступ в Интернет. Одновременно в Евросоюзе рассматриваются и другие меры по реформированию этой сферы. "Высокоскоростной интернет требует больших вложений. Вот почему, помимо облегчения развертывания сети в краткосрочной перспективе, мы изучаем важный вопрос о том, кто должен платить за инфраструктуру следующего поколения, в том числе должны ли платформы делить соответствующие инвестиции с операторами связи", — заявил еврокомиссар по внутренним делам Тьерри Бретон.

Что это значит? Еврокомиссия уверена, что предлагаемый закон уменьшит "бюрократическую волокиту", а также расходы и административную нагрузку, связанные с развертыванием гигабитных сетей. Согласно Gigabit Infrastructure Act все новые, а также прошедшие капитальный ремонт здания будут обязаны оснащать оптоволокном, чтобы жители смогли иметь доступ к максимально быстрому Интернету. Законопроект уже направлен для рассмотрения в Европарламент и Совет ЕС. Также Еврокомиссия начинает консультации о будущем отрасли, в которых могут принять участие все заинтересованные организации и предприятия — для этого необходимо пройти опрос до 19 мая. Дальнейшие действия власти ЕС обещают осуществлять после анализа собранных ответов.

Число жертв ДТП в Евросоюзе снизилось в сравнении с допандемийными показателями

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия опубликовала статистику по количеству погибших в дорожных авариях на территории ЕС в 2022 году. Жертвами ДТП за прошлый год стали около 20 600 человек — это показатель на 3% выше, чем в 2021-м, но на 10% ниже в сравнении с допандемийным 2019-м (в пресс-релизе подчеркивается, что "многие успехи, достигнутые в период Covid-19 (включая падение на 17% в период с 2019-го по 2020 год), не были потеряны". Евросоюз сохраняет поставленную в 2018 году цель вдвое снизить число смертей на европейских дорогах за следующие двенадцать лет.

Что это значит? В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что статистика по разным государствам ЕС очень разная: например, в Дании число ДТП со смертельным исходом выросло на 23%, а в Литве и Польше, наоборот, упало на 30%. Как в 2019-м, так и в 2022 году по числу жертв ДТП на миллион жителей самыми безопасными странами были Швеция и Дания, а наибольший риск попасть под машину был в Румынии и Болгарии. Дороги в Латвии — также в числе самых небезопасных в Европе (22-е место из 27). В ДТП в нашей стране в 2022 году погибло 60 человек на миллион населения при среднеевропейском значении в 46 человек.

Рыболовство и аквакультура станут "зелеными" к 2050 году

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия обнародовала перечень мер, которые предлагается предпринять в ближайшие десятилетия для повышения устойчивости рыболовства и защиты водных систем ЕС. В первую очередь, они коснутся используемого в этих отраслях ископаемого топлива, от которого предлагают полностью отказаться, а также усиленного контроля за использованием морских ресурсов. "Мы хотим создать Пакт о рыболовстве и океанах, чтобы работать вместе со всеми, чтобы обеспечить устойчивое и устойчивое рыболовство, защитить и восстановить наши морские экосистемы, сделать этот сектор прибыльным и укрепить нашу продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе. Мы предлагаем конкретные действия по восстановлению морских экосистем и уменьшению воздействия рыболовства на морскую среду. […] Мы также продвигаем энергетический переход, чтобы помочь отрасли адаптировать свои суда и оборудование, улучшить условия труда и перейти к возобновляемым низкоуглеродным источникам энергии. Мы знаем, что это сложная задача. Поэтому переход будет постепенным, а мы будем поддерживать диалог со всеми сообществами", — заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичус.

Что это значит? В первую очередь, Еврокомиссия предлагает перевести рыболовство и смежные отрасли на возобновляемые источники энергии к 2050 году — по задумке ЕК, это не только будет соответствовать целям Европейского зеленого соглашения, но и снизит зависимость занятых в этой сфере компаний и частных лиц от скачков цен на энергоносители. Также европейские власти обещают способствовать внедрению инноваций в рыболовстве и аквакультуре, чтобы поддержать конкурентоспособность европейских предприятий. Одновременно Еврокомиссия представит план по минимизации негативного влияния индустрии на морские экосистемы, что в свою очередь позволит сохранить природу и гарантировать продовольственную безопасность ЕС в будущем. Все предлагаемые меры будут обсуждаться в рамках специального Пакта о рыболовстве и океанах, в которое пригласят представителей этой отрасли, а также судостроения, портов, ответственных государственных органов власти и неправительственных организаций.

Совет ЕС на полгода ограничил действие санкций против Сирии для отправки гуманитарной помощи в регион

Что случилось? В четверг Совет Евросоюза объявил о внесении поправок в законы о санкционном режиме в отношении Сирии, чтобы направить гуманитарную помощь жертвам недавних землетрясений и поддержать аналогичные частные инициативы. "Санкции ЕС в отношении Сирии нацелены на режим Асада и его сторонников, а также на секторы экономики, из которых режим извлекал прибыль. Санкции не запрещают экспорт продуктов питания, лекарств или медицинского оборудования из ЕС в Сирию и не направлен против сирийской системы здравоохранения. […] Совет глубоко обеспокоен ситуацией в Сирии, где конфликт далек от завершения и остается источником страданий и нестабильности. Трагическое землетрясение 6 февраля 2023 года еще больше усугубило страдания сирийского населения", — говорится в пресс-релизе.

Что это значит? Благодаря решению Совета ЕС в ближайшие полгода европейские благотворительные организации будут освобождены от обязательства запрашивать у национального правительства предварительное разрешение на передачу товаров или предоставление услуг сирийским организациям, которые включены в санкционный список. Эта мера распространяется исключительно на акции по предоставлению гуманитарной помощи населению Сирии. В пресс-релизе подчеркивается, что с 2011 года, когда в этой стране начался конфликт, Евросоюз и страны ЕС предоставили народам Сирии и соседним государствам поддержку в объеме 27,4 млрд евро. Вскоре после появлений новостей о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии многие европейские государства предложили Анкаре и Дамаску поддержку в преодолении последствий катастрофы, Евросоюз предоставил 3,5 млн евро для решения неотложных задач, а Еврокомиссия объявила о подготовке международного форума по сбору и координации гуманитарной помощи пострадавшим.