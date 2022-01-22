Диалог с Россией, "однобокие" вакцины и 250 евро для "маменькиных сынков". Евродайджест: пять главных событий недели

Европейское агентство лекарств встревожено планами производителей вакцин против Covid-19 создавать прививки с узкой ориентацией на конкретный штамм. Национальные правительства не справляются с энергетическим кризисом, несмотря на многомиллиардные бюджетные расходы. Зато в Испании нашли новый способ, как заставить молодежь съехать от мамы. Delfi коротко рассказывает о самых главных событиях недели.

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Макрон хочет "открытый" диалог с Россией

Что случилось? Европа должна вести "открытый" диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду, 19 января, перед депутатами в Европарламенте. Речь французского лидера была приурочена к началу председательства Франции в Совете ЕС и отражала ее главные приоритеты. Говоря об очередном этапе эскалации на границе России и Украины, Макрон выступил за разработку масштабного "европейского предложения", которое послужит основой нового порядка для безопасности региона.

По словам французского лидера, Франция и Германия будут продолжать работать в "нормандском формате", чтобы найти вариант решения конфликта. "Я считаю, что координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы и сами вели диалог с Россией", — указал Макрон.

"Нормандский формат" переговоров предусматривает участие России, Украины, Франции и Германии. На встрече с евродепутатами Макрон вновь предложил провести саммит ЕС с участием президента России Владимира Путина. "Очень трудно проводить суверенную от России политику, если мы решили не разговаривать с ней", — пояснил французский президент.

Почему это важно? Заявление Макрона прозвучало на фоне очередного обострения отношений России и Запада. 13 января Евросоюз официально продлил действовавшие экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. А еще в середине декабря Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС подготовиться к введению новых санкций против России в случае агрессии против Украины.

Смелое заявление Макрона в Европе рассматривают, кроме прочего, и в контексте президентских выборов, которые пройдут во Франции уже в апреле: действующий глава государства борется за голоса правого электората, среди которых имеются и симпатизанты России.

У Европарламента появился новый президент

Что случилось? Во вторник, 18 января, Европарламент выбрал нового президента. Им стала мальтийский политик Роберта Метсола. Европейские СМИ особо подчеркивают, что Метсола является первым представителем самого маленького государства ЕС, занявшим этот пост, а также самым молодым спикером в истории ЕП, и третьей в истории женщиной, которой довелось получить столь высокий пост. Против кандидатуры Метсолы выступали "зеленые" и фракция левых.

Одна из главных претензий к мальтийскому кандидату — ее консервативная позиция в отношении репродуктивного здоровья: Метсола голосовала против резолюции, призывающей легализовать аборты во всех странах ЕС. Помимо президента Европарламента депутаты избрали 14 его заместителей. Одним из них стал евродепутат из Латвии Роберт Зиле (Национальное объединение). Зиле является первым представителем стран Балтии, получившим место в руководящей команде ЕП.

Почему это важно? Председатель Европарламента играет значительную роль при формировании политической повестки Евросоюза. Например, в 2015 году международный скандал разгорелся из-за того, что на фоне очередного обострения отношений между Россией и Западом по решению тогдашнего председателя ЕП Мартина Шульца российским дипломатам был ограничен физический доступ в здание парламента.

В свою очередь, предыдущий председатель ЕП, недавно скончавшийся Давид-Мария Сассоли сам попал под российские санкции. Глава Европарламента представляет позицию парламента внутри ЕС и за ее пределами. Метсола уже пообещала журналистам, что не будет навязывать Европарламенту свое неприятие абортов.

Тем не менее некоторые депутаты уверены, что избрание мальтийского политика было результатом закулисной политической сделки, пишет Politico. Примечательно, что претендовавшая на пост вице- президента венгерский депутат Ливия Ярока — член партии Виктора Орбана Fidez, критикуемую за нарушении принципов демократии — не смогла набрать необходимого большинства в первом туре и снялась с гонки.

Европа не справляется с энергокризисом

Что случилось? Попытки европейских правительств защитить потребителей от рекордного скачка цен на энергоносители не приносят эффективных результатов, пишет Reuters co ссылкой на исследование Bank of America Securities. По подсчетам банковских аналитиков, объявленные до сих пор в Западной Европе меры по выплате населению компенсаций и снижению налогов покроют в среднем только около четверти реального скачка цен.

Исследователи также напоминают, что колебания на энергетических рынках влияют на конечных потребителей с опозданием на 6-9 месяцев, и, следовательно, нынешний взлет расценок на биржах найдет отражение в счетах за коммунальные услуги только через полгода. При этом, тема активного удорожания энерготарифов вытесняет из общественной повестки все другие тревоги.

Опрос, проведенный во Франции в середине января компанией OpinionWay-Kea, показал, что для 57% французских избирателей вопрос покупательской способности стал приоритетным, опередив традиционно актуальные для французского общества проблемы безопасности, социальной защиты, иммиграции и безработицы.

Почему это важно? По оценкам Bank of America, в 2022 году расходы европейских потребителей на тепло и электроэнергию вырастут в среднем на 55%. Национальные правительства тратят миллиарды, чтоб смягчить удар энергетического кризиса, однако этих усилий оказывается недостаточно.

В Латвии после долгих переговоров правительство договорилось доплачивать по 20 евро пенсионерам и по 50 евро на каждого ребенка в семье. Предложение оппозиции снизить НДС на продукты питания и энергоресурсы правящая коалиция отклонила. Хотя Еврокомиссия рекомендует, кроме прочего, эту временную меру всем странам ЕС с целью защиты самых уязвимых групп общества.

Вакцины должны быть универсальными!

Что случилось? Европейское агентство по лекарственным средствам призвало разработчиков вакцин "изучить возможность" создания поливалентных вакцин, которые смогут перекрестно нейтрализовать различные штаммы Сovid-19, сообщает Euroactiv.

После появления "Омикрона" производители вакцин сконцентрировали свои усилия на создании одновалентной вакцины — той, которая нацелена только на актуальный вариант вируса. Руководитель отдела стратегии вакцин Европейского агентства лекарств Марко Кавалери призвал фармацевтические компании "не исключать никаких сценариев". По мнению еврочиновника, Европа должна иметь "портфель вариантов", чтобы оперативно принимать решения, какие вакцины использовать в зависимости от ситуации.

Эксперты Всемирной организации здоровья (ВОЗ) также поддерживают идею использования поливалентных вакцин, призывая фармацевтических гигантов собирать сравнительные данные о результативности универсальных видов вакцин и тех, что заточены под конкретный штамм.

Почему это важно? Европа переживает беспрецедентную по масштабам волну пандемии, вызванную штаммом "Омикрон". Количество заболевших растет быстрее, чем при предыдущих видах вируса. При этом, в отличие от прошлых волн, сейчас порядка 70% жителей Европы полностью вакцинированы, а 45% — сделали еще и бустерную прививку. Среди детей младше 18 лет вакцинирован почти каждый четвертый.

По прогнозам ВОЗ, нынешняя вспышка продлится еще 6-8 недель. Производители вакцин обещают доработать свой продукт под новый вид штамма. Однако эксперты ВОЗ — и в этом их поддерживают исследователи Европейского агентства лекарств — считают, что повторные прививки от "ковида" нельзя делать слишком часто.

"Повторное введение бустеров с очень коротким интервалом может снизить уровень антител", — отметил Кавалери. Мнения о том, станет ли "Омикрон" последней волной, расходятся. Как пояснила на встрече с журналистам комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, имеющиеся в распоряжении научные данные пока не позволяют прогнозировать быстрое завершение пандемии.

250 евро, чтобы съехать от мамы

Что случилось? Правительство Испании решило ввести финансовые стимулы для молодежи, чтобы мотивировать ее съезжать от родителей и начинать самостоятельную жизнь. Как пишет Reuters, начиная с этого месяца молодые люди до 35 лет, чьи годовые доходы ниже 24 318 евро (то есть примерно 2 тысячи в месяц), смогут получать ежемесячно по 250 евро для оплаты аренды жилья. Программа помощи рассчитана на два года.

Испания имеет один из самых высоких в Европе показателей совместного проживания разных поколений. В 2020 году среди испанцев в возрасте 25-29 лет вместе с родителями жили 55%. Это на 6,5 процентных пункта больше, чем в 2013 году. Среди основных причин нежелания молодежи покидать родной дом — высокие цены на аренду и высокая безработица (29% испанцев в возрасте до 25 лет официально не имеют заработка).

Почему это важно? Проблема дороговизны съема первого жилья актуальна для молодежи практически во всех странах Европы. По данным Eurostat, в среднем по ЕС люди покидают родительский дом сейчас только в 26,4 лет (мужчины — в 27,4, женщины — в 25,4). В Латвии этот показатель составляет 26,7.

Чаще всего несколько поколений под одной крышей живут в Испании, Италии, Португалии и Хорватии. В этих странах возраст начала самостоятельной жизни достигает и даже превышает 30 лет. Помимо традиций совместного проживания, на нежелание молодежи отселиться от родителей преимущественно влияет ситуация на рынке недвижимости. 2022 год объявлен в Евросоюзе "Годом молодежи", и проблема доступности жилья является одним из важнейших вопросов.