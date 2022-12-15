ЕЦБ снизил прогноз роста экономики еврозоны на следующий год
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг снизил прогноз роста экономики еврозоны на следующий год.

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ЕЦБ прогнозирует, что в 2023 году рост экономики еврозоны составит 0,5%, а не 0,9%, как прогнозировалось ранее.

По оценкам банка, в текущем и следующем кварталах экономику еврозоны ожидает спад с учетом энергетического кризиса, слабой экономической активности в мире и более сложных условий финансирования.

В то же время ЕЦБ прогнозирует, что в этом году рост экономики еврозоны составит 3,4%, а в 2024 году — 1,9%.

Инфляция в еврозоне составит 8,4% в этом году, в следующем году снизится до 6,3%, а в 2024 году — до 3,4%.

Банк также опубликовал первый прогноз инфляции на 2025 год, ожидая роста потребительских цен на 2,3%.

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