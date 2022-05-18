Экономический прогноз ЕК: пик инфляции — летом, страны Балтии среди лидеров, будущее в тумане

Война в Украине, задавшая новый виток росту цен на энергоносители, продукты и некоторые виды сырья, нарушившая цепочки поставок и безопасность инвестиций, привела к резкому торможению экономики и росту инфляции. Больше пострадают центральная и восточная Европа, заявил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Самая высокая годовая инфляция прогнозируется в Литве (12,5%), Польше (11,6%) и Эстонии (11,2%), самая низкая — в Португалии (4,4%). Для Латвии ЕК прогнозирует инфляцию на уровне 9,4%. Прогнозы роста ВВП Евросоюза в целом снижены с 4% до 2,7%, прогноз по инфляции увеличен до 6,1%.

"Это самое большое прогнозируемое снижение показателей, представленных Европейской комиссией. И эти цифры не окончательные — война увеличивает неопределенность. Показатели роста могут быть еще ниже, а инфляция еще выше. Ситуация может еще сильнее ухудшиться, если Россия резко прекратит поставки газа в Европу", — уточнил Паоло Джентилони. По словам еврокомиссара, проблемы начались еще до войны: цены на сырье товары пошли вверх и потянули за собой продукты питания и некоторые промышленные товары и услуги. Кризис усугубил тенденцию, добавив проблемы с поставками и увеличил неопределенность как для компаний, так и для домашних хозяйств.

Война делает все прогнозы рискованными. Приходится анализировать несколько сценариев, с учетом еще более высоких цен на энергию, а также при полном прекращении поставок газа из России. В последнем случае, темпы роста ВВП будут примерно на 2,5 процентных пункта ниже базовых, а инфляция на 3 процентных пункта выше. Фактором риска остается и Covid-19.

Прогнозы для ЕС

Инфляция в еврозоне шла в гору с ноября 2021 года. В апреле она достигла 7,5% — это исторический рекорд еврозоны. По словам Джентилони, "пик" ожидается во втором квартале, после чего рост цен начнет очень медленно и постепенно снижаться. Повышение зарплат, при таким условиях, по мнению еврокомиссара, лишь продолжит стимулировать рост потребительских цен. Прогноз по инфляции на следующий год — 2,7%.

Несмотря на все катаклизмы, рост экономики пока не отменяется, хоть прогнозы и снизились с 4,0% на 2022 год и 2,8% на 2023 год до 2,7% и 2,3% соответственно. После пандемии вернутся контактные услуги и туризм. Кроме того, в страны ЕС приходят инвестиции от развернувшегося в полную силу европейского Фонда восстановления и устойчивости (RRF).

Основной удар по экономике ЕС нанес рост цен на энергоносители. Сбои в логистике и цепочках поставок, вызванные войной, а также рост затрат на сырье накладываются на потрясения, вызванные новыми радикальными мерами по сдерживанию Covid-19 (они применяются в некоторых частях Китая, где продолжается вспышка заболеваемости).

Рынок труда выглядит более позитивно. В прошлом году в экономике ЕС было создано более 5,2 млн рабочих мест, что привлекло на рынок труда еще почти 3,5 млн человек. Число безработных сократилось почти на 1,8 млн человек. Прогнозируется, что занятость в ЕС в этом году вырастет на 1,2%. Ожидается, что украинские беженцы в ЕС будут постепенно выходить на рынок труда, и экономический эффект от этого станет заметен в следующем году.

Война ударила по странам ЕС неравномерно. В то время как в Италии, Испании, Португалии восстанавливается туризм, туристы отменяют поездки в страны Балтии, опасаясь непредсказуемой ситуации с Россией. Меньшее падение ожидает и те страны, которые не были так зависимы от российского газа. К примеру, ожидается, что в этом году рост ВВП во Франции составит 3,1%, что вдвое лучше, чем в Германии (1,6%).

Помимо этих непосредственных рисков, вторжение России в Украину ведет к экономическому отделению ЕС от России с последствиями, которые сейчас трудно полностью осознать.

Прогнозы для Латвии

В 2021 году экономика Латвии выросла на 4,5%, превысив допандемийный уровень, что не удалось, к примеру, Германии, Испании, Италии. Впрочем, восстановление было неравномерным: экспорт товаров и общественное потребление пошли в рост, а вот потребление домохозяйств даже сократилось, и экспорт услуг остался значительно ниже докризисного уровня. Восстановление занятости было стабильным, но отставало от общего роста экономики.

2022 год Латвия начала с устойчивого роста потребления (в том числе домохозяйств), инвестиций (особенно из еврофондов) и экспорта. Все изменила война. Доходы от экспорта упали, резко выросли цены на импортное сырье, что наложилось на общемировой рост цен на товарных рынках. В прошлом году на латвийский экспорт в Россию и Беларусь приходилось около 4,3% ВВП, в 2022 году их практически не станет. Впрочем, на показатели ВВП это повлияет не так сильно: значительная часть товаров, ввозившихся в эти страны, были реэкспортом с низкой добавленной стоимостью.

Ожидается, что нарушение поставок металла, древесины и удобрений России в Латвию наложится на сильное ценовое давление со стороны энергетики. Это может привести к удвоению себестоимости промышленных товаров и строительства с эффектом домино на потребительские цены как в 2022, так и в 2023 году. Нехватка материалов будет сдерживать рост инвестиций и частного потребления. И все же рост экономики, связанный с выходом из пандемии, продолжится.

ВВП. В связи с войной прогнозы роста ВВП в этом году снизились с 4,4% до 2%. Но уже в следующем году ожидается подъем до 2,9%, связанный со стабильным ростом зарплат и занятости, а также увеличением притока инвестиций из фондов ЕС. Предполагается, что экспорт уже оправится от потери российского рынка и переориентируется. И все же рост цен во многих секторах экономики сохранится, а война будет отталкивать инвестиции и въездной туризм. Кроме того, государству придется тратить значительные суммы на смягчение последствий высоких цен на энергоносители и обеспечение безопасности энергоснабжения страны.

Занятость. Ожидается, что постпандемийное восстановление сектора услуг будет стимулировать рост занятости в 2022 году. Беженцы из Украины временно увеличат предложение рабочей силы, но пока ожидается, что они пробудут в Латвии несколько месяцев, и их влияние на рынок труда будет ограниченным.

Инфляция. Прогноз, что рост потребительских цен достигнет в этом году 9,4%. Намерение Латвии прекратить импорт российского газа с 2023 года, как ожидается, будет удерживать цены на высоком уровне до второй половины 2023 года, в то время как в Западной Европе они снизятся уже весной.