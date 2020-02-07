Экономия отменяется? Евросоюз может пересмотреть фискальные стандарты

В целях борьбы с экономической стагнацией и увеличения притока инвестиций в проекты зеленой экономики Евросоюз может пересмотреть фискальные требования к странам-участницам, позволив им распоряжаться национальным бюджетом более свободно.

Устаревший стандарт



В среду, 5 февраля, Еврокомиссия представила обзор выполнения фискальных правил на территории ЕС. Как пояснил журналистам вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, этот документ должен стать отправной точкой для начала дискуссий о возможности пересмотра фискальных стандартов.

Фискальные правила являются частью "Пакта о стабильности и росте", который устанавливает ограничения на долговое бремя государств-членов еврозоны (оно не должно превышать 60% от ВВП страны) и дефицит бюджета (не больше 3% от ВВП).

Правила были введены в 1997 году, но потом — под влиянием различных экономических кризисов, в том числе, угрозы дефолта в Греции, Португалии, Испании, Ирландии, их несколько раз ужесточали. Как признают в Брюсселе, нынешнее фискальное регулирование слишком сложное и не способствует интенсивному экономическому росту, поскольку накладывает жесткие ограничения на бюджетную политику стран-участниц. "Мы должны быть честными и размышлять о негативных аспектах, — указал Валдис Домбровскис. — Государственный долг в некоторых странах-членах остается очень высоким. Фискальная политика в целом не помогла сгладить экономический цикл (…) И мы видим "усталость от реформ".

Нулевой рост



По данным Eurostat, за последний квартал прошлого года суммарный ВВП всех стран Евросоюза вырос только на 0,1% по сравнению с предыдущем кварталом. По предварительным оценкам, общий ВВП в 2019 году увеличился на 1,4%, в странах еврозоны — на 1,2%. Еврокомиссия надеется раскочегарить экономику Евросоюза с помощью одного триллиона евро, который будет выделен в течение следующих тридцати лет на борьбу с изменениями климата. Однако все проекты потребуют дополнительного финансирования со стороны стран-участниц, что с учетом действующих бюджетных ограничений может стать проблемой.

Фискальная дисциплина в Евросоюзе сейчас на достаточно высоком уровне: требование о 3%-ном дефиците соблюдают все страны ЕС, за исключением Кипра и Румынии. Более того: половина государств имеют даже профицит. Требование об объеме долговых обязательств вызывает некоторые трудности у южных стран Европы — там чаще к власти приходят политики-популисты, которые традиционно не склоны к экономии. Именно эти страны — Греция, Италия, Португалия, Испания — сейчас активно лоббируют идею пересмотра фискальных правил. "Северный блок" — Германия, Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия — пытается сохранить нынешнюю модель контроля, поскольку в случае угрозы дефолта у "южан" именно им своими взносами придется стабилизировать ситуацию (особенно тем государствам, которые входят в еврозону). При этом, финансовая нагрузка на благополучные страны и так неизбежно увеличится из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

Стимулы вместо санкций



В Еврокомиссии подчеркивают, что не собираются проталкивать какую-то конкретную модель реформы, а хотят просто выслушать мнения правительств и министров финансов о будущем экономики ЕС. Но различные исследовательские институты уже публикуют свои рекомендации. Например, независимое экспертное учреждение Европейский Фискальный Совет еще осенью прошлого года предложил заменить нынешнюю систему санкций на модель стимулов, которая откроет для стран, имеющих сбалансированный бюджет, доступ к дополнительным европейским фондам.

Исследовательский центр Bruegel также рекомендует упростить и ослабить фискальные правила, чтобы таким образом дать импульс для экономического роста.