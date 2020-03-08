ЕС будет бороться за равные зарплаты мужчин и женщин

Еврокомиссия разработала стратегию по достижению полного равноправия мужчин и женщин в Европе, сообщило представительство Еврокомиссии в Латвии.

До сих пор каждая третья женщина в ЕС имеет опыт сексуального или физического насилия, а средняя зарплата женщин до сих пор на 16% меньше, чем средняя зарплата мужчин. Кроме того, среди исполнительных директоров крупных предприятий всего 8% женщин.

Стратегия на 2020–2025 год предусматривает, что аспект равноправия будет введен во все политические сферы ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, хотя на словах равноправие полов и является одним из основных принципов Евросоюза, на деле это не работает.

"В предпринимательстве, политике и обществе в целом мы можем полностью раскрыть свой потенциал только тогда, когда используем все свои таланты и разнообразие. Использовать только половину жителей, половину идей и половину энергии не хватит", — заявила она.

Вера Йоурова, заместитель председателя Европейской комиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, добавила, что, несмотря на сохраняющееся неравенство, Европа — это хорошее место для женщин. "В нашем обществе происходят важные перемены, и, независимо от того, говорим мы о "зеленом" или цифровом преобразовании, мы должны сделать так, чтобы у женщин и мужчин были одинаковые возможности, и чтобы перемены не усиливали неравенство", — подчеркнула она.

Еврокомиссар по вопросам равноправия Хелена Далли сравнила права разных групп людей с корзинами. "Чтобы добиться равноправия, не нужно перекладывать что-то из одной корзины в другую. Равноправие — бесконечный ресурс, его хватит на всех. А дискриминация дорого стоит не только тем, кто от нее страдает, но и всему обществу — не хватает персональных заслуг, нет меритократии, теряются таланты и возможности для инноваций", — считает она.

33% женщин в Евросоюзе когда-либо переживали сексуальное или физическое насилие, 55% — домогательства. Еврокомиссия собирается расширить список направленных против женщин действий, которые будут считаться преступными. Туда должно быть включено сексуальное домогательство, злонамеренное использование женщин и женское обрезание. Кроме того, Еврокомиссия планирует составить список требований к интернет-платформам, которые будут позволять бороться с кибернасилием.

Средняя женская зарплата в ЕС на 16% ниже мужской, кроме того, женщине сложнее попасть на рынок труда и сложнее удержать свою позицию на нем. Пенсии женщин в среднем на 30% ниже, а еще на их плечах лежит 75% неоплачиваемой работы по дому. Для борьбы с этим ЕК собирается обязать страны соблюдать транспарентность зарплат.

Доля женщин среди исполнительных директоров крупных предприятий составляет всего 8%. Это ЕК собирается исправить за счет квот и оплачиваемой практики для женщин.