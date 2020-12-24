ЕС и Британия почти договорились по условиям "брекзита"

Переговоры между Европейским союзом и Великобританией по условиям выхода Британии из ЕС близки к завершению, сообщает в среду DPA со ссылкой на несколько источников в структурах Евросоюза. BBC News предполагает, что торговое соглашение может быть заключено в четверг.

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"Мы находимся в завершающей фазе", — заявил один из сотрудников европейских структур.

После того, как переговоры на несколько месяцев оказались в тупике, достигнут заметный прогресс. Так, по данным нескольких источников, стороны пришли к единой позиции по равноправной конкуренции. Остались разногласия во вопросу о рыболовстве, однако в среду после обеда позиции сторон стали ближе.

Переходный период для Британии заканчивается в новогоднюю ночь, и если соглашение не будет достигнуто, с 1 января торгово-экономические отношения сторон столкнутся с множеством преград. В частности, вступят в силу таможенные тарифы, что ударит по предприятиям с обеих сторон. Предполагается, что британские компании пострадают особенно сильно.

До сих пор сторонам не удавалось договориться по целому ряду пунктов, главные из которых — условия доступа британских товаров к европейскому единому рынку и квоты на вылов рыбы в британской экономической зоне.