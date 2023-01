ЕС и НАТО будут вместе защищать критическую инфраструктуру

Эксперты ЕС и НАТО будут вместе выявлять главные угрозы для критической инфраструктуры и уязвимые места, в центре внимания будут транспорт, энергетика, цифровая сфера и космос, заявили Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг.

Европейский Союз и НАТО создали совместную рабочую группу по защите критической инфраструктуры, в частности в сфере энергоснабжения. Об этом в среду, 11 января, в Брюсселе заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках рабочей группы будут сотрудничать эксперты обеих сторон, чтобы выявлять главные угрозы для критической инфраструктуры и изучать стратегические уязвимые места, отметила глава ЕК. В то же время, по ее словам, должны быть разработаны меры, направленные на усиление устойчивости в особенно важных сферах. В центре внимания группы окажутся сферы транспорта, энергетики, цифровизации и космоса.

