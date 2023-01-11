ЕС и НАТО будут вместе защищать критическую инфраструктуру

Эксперты ЕС и НАТО будут вместе выявлять главные угрозы для критической инфраструктуры и уязвимые места, в центре внимания будут транспорт, энергетика, цифровая сфера и космос, заявили Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг.

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Европейский Союз и НАТО создали совместную рабочую группу по защите критической инфраструктуры, в частности в сфере энергоснабжения. Об этом в среду, 11 января, в Брюсселе заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках рабочей группы будут сотрудничать эксперты обеих сторон, чтобы выявлять главные угрозы для критической инфраструктуры и изучать стратегические уязвимые места, отметила глава ЕК. В то же время, по ее словам, должны быть разработаны меры, направленные на усиление устойчивости в особенно важных сферах. В центре внимания группы окажутся сферы транспорта, энергетики, цифровизации и космоса.

Good to have @JensStoltenberg with us at our @EU_Commission seminar. With the joint declaration we signed yesterday, we are taking our partnership to the next level. And today, we are already stepping up work to strengthen our resilience and defence. https://t.co/FZONGrOkpb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2023

Усиление сотрудничества в связи с угрозами со стороны России и Китая

"Мы хотим вместе подумать, как мы можем сделать более устойчивой к потенциальным угрозам нашу критическую инфраструктуру, технологии и цепочки поставок и какие меры можем принять для сокращения потенциальных уязвимостей", — отметил в свою очередь Столтенберг. Необходимость усиления защиты критической инфраструктуры руководители ЕС и НАТО обосновали попытками президента РФ Владимира Путина превратить энергоносители в оружие, а также предполагаемыми диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Накануне ЕС и НАТО подписали совместную декларацию о сотрудничестве, целью которой является усиление и расширение взаимодействия, а также выведение партнерства на новый уровень. Наиболее важные области сотрудничества — защита критической инфраструктуры, повышение устойчивости к вмешательствам извне и манипуляции информацией, борьба с киберугрозами и терроризмом, освоение космоса и новых технологий, а также смягчение последствий климатического кризиса для мировой безопасности.

Стороны намерены более тесно координировать действия в отношении России и Китая в связи с "растущей геостратегической конкуренцией" и с целью "защиты критической инфраструктуры", указывается в четырехстраничном документе. Новое заявление о сотрудничестве между НАТО и ЕС состоит из 14 пунктов.