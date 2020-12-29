ЕС не сможет быстро одобрить вакцину от коронавируса AstraZeneca
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Европейское управление по лекарственным средствам (EMA) не сможет быстро одобрить использование вакцины против Covid-19, разработанную производителем AstraZeneca и Оксфордским университетом. Скорее всего, вакцина не будет одобрена в январе 2021 года.

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Об этом сказал заместитель исполнительного директора регулятора Ноэль Ватион, передает Reuters.

"Они еще даже не подали нам заявление", - заявил Ватион.

При этом он добавил, что европейские регуляторы получили только некоторую информацию о вакцине.

"Недостаточно даже для того, чтобы гарантировать условную маркетинговую лицензию. Нам нужны дополнительные данные о качестве вакцины. И после этого компания должна официально подать заявку", - добавил он.

В компании AstraZeneca заявили, что их вакцина против Covid-19 должна быть эффективной против нового штамма коронавируса, и в настоящее время проводятся исследования для полного изучения влияния мутации.

Напомним, в Британии намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцинацию препаратом могут начать уже 4 января.

Кроме того, разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей.

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