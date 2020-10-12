ЕС ограничит американских интернет-гигантов

Евросоюз составит список примерно из 20 крупнейших технологических компаний, которые станут объектами регулирования, направленного на сдерживание рыночной монополии. Новые правила обяжут соблюдать и IT-гигантов Кремниевой долины, пишет The Bell со ссылкой на Financial Times.

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В список попадут компании, которые соответствуют критериям по выручке, количеству пользователей и другим. Это компании уровня Facebook и Google, отмечает FT. По обновленным правилам, крупные платформы будут обязаны делиться данными с меньшими по размеру конкурентами и быть более прозрачными в сборе информации. Если обнаружится недобросовестная конкуренция, ЕС сможет потребовать разделить бизнес на несколько частей или продать подразделения.

План, представленный Евросоюзом, связан с жалобами на то, что существующий режим регулирования в регионе привел к слабым и запоздалым действиям, которые почти не стимулируют рыночную конкуренцию. Более точные критерии для списка и число компаний обсуждаются, сообщил FT анонимный источник, знакомый с делом.

По информации издания, в списке будут присутствовать преимущественно американские компании, что может осложнить отношения между Брюсселем и Вашингтоном. Так, в июне Евросоюз выдвинул обвинения в адрес Amazon за нарушение европейского антимонопольного законодательства. По данным регулятора, компания собирает информацию о продавцах и использует ее для конкуренции с ними на своей платформе, например запускает продажу аналогичных продуктов.