ЕС осуждает продолжение боевых действий в Карабахе после объявления о перемирии

Евросоюз выступил с осуждением нарушений перемирия в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 00:00 воскресенья, 18 октябряб по местному времени.

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"Европейский союз приветствует совместное объявление Арменией и Азербайджаном гуманитарного перемирия [..] ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, сообщается о военных действиях в Нагорном Карабахе и рядом с ним", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Я только что поговорил по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана, чтобы донести до них, что перемирие должно быть безусловным и его должны строго соблюдать обе стороны. Я также подчеркнул, что атаки на мирных жителей должны немедленно прекратиться", - добавил политик.