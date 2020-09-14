ЕС отказался признавать итоги выборов в Крыму
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский союз (ЕС) отказался признать результаты выборов в Севастополе и не считает избранных на них политиков представителями местной власти. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, пишет РБК.

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"Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове <...> не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины", — говорится в опубликованном на сайте Евросоюза заявлении.

На выборах в Севастополе победил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, он набрал более 85% голосов.

Развожаев — кандидат от партии "Единая Россия". Кроме него в выборах участвовали Илья Журавлев (ЛДПР) — 4,95% голосов, Иван Ермаков ("Патриоты России") — 2,62%. Другие кандидаты (Александра Романенко от Демократической партии, Александр Романович от "Справедливой России" и Ярослав Яковенко от Партии прогресса) набрали менее 2% голосов.

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