ЕС планирует активизировать высылку отвергнутых беженцев

Европейская комиссия (ЕК) намерена преодолеть блокаду в реформировании политики в отношении беженцев, ускорив рассмотрение ходатайств об убежище и одновременно расширив высылку мигрантов, которым отказано в статусе беженцев. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Страны-члены Евросоюза впредь будут иметь возможность содействовать в деле выдворения беженцев, вместо того чтобы принимать их на жительство по квотам, следует из новой концепции миграционной политики ЕС, обнародованной председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Если отвергнутых мигрантов не удастся выслать в страны их происхождения по истечении восьми месяцев, то государства ЕС, участвующие в данной опции, должны будут разместить их на своей территории. Фон дер Ляйен призвала страны ЕС не препятствовать предлагаемым реформам, подчеркнув, что Евросоюз сейчас нуждается не в кризисных решениях, а в долгосрочном урегулировании проблемы приема и распределения беженцев.

С кульминации миграционного кризиса в 2015 году Евросоюзу не удается реформировать законодательство об убежище. Основные проблемы всегда вызывал пункт о распределении мигрантов по государствам-членам ЕС с целью разгрузки Италии и Греции, куда прибывает основная масса беженцев. Восточноевропейские страны, такие как Венгрия и Польша, категорически отказываются принимать беженцев по квотам.