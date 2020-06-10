ЕС рекомендует странам-членам с 1 июля приступить к открытию внешних границ

Европейский союз (ЕС) рекомендует своим странам-членам приступить к открытию границ для лиц из-за пределов блока с 1 июля, сказал в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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Решение о смягчении ограничений должны принимать сами страны, но, по словам Борреля, Брюссель рекомендует постепенную и частичную отмену запретов.

Страны ЕС уже начали ослаблять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки между странами блока, в том числе и в Шенгенской зоне. Границы между странами ЕС могут быть открыты к 15 июня.