ЕС закроет границу с Сербией и Черногорией

Евросоюз собирается исключить Сербию и Черногорию из списка стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. Решение связано с распространением коронавируса в этих странах.

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1 июля въезд в Евросоюз был разрешен жителям 14 стран. Теперь этот список может сократиться до 12 стран. Предложение исключить Сербию и Черногорию выдвинула Германия, его поддержали Франция, Испания и Нидерланды.

Было предложено также исключить Алжир и Марокко, но большинство стран ЕС были против: хотя число заболевших там выросло, но все еще остается относительно небольшим.

Кипр предлагал добавить в список Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Ливию и Иорданию, но другие страны не согласились.

Включение в список США даже не обсуждалось из-за резкого увеличения случаев заражения.