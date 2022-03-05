ЕС ждет семь миллионов беженцев и готовится помогать бизнесу. Евродайджест: пять главных событий недели

Нападение России на Украину парализовало жизнь в Европе. Все основные политические решения в Брюсселе так или иначе связаны с войной. Dеlfi рассказывает о самых главных событиях этой недели.

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Война — не время для экономии



Что случилось? Евросоюз может еще на год продлить льготный режим в отношении фискальной дисциплины стран-участниц. Как пишет Politico, такое решение может быть принято в связи с началом войны между Россией и Украиной и вызванными ею экономическими последствиями для Европы. Еврокомиссия также изучает варианты поддержки стран ЕС, включая угрозу потенциальных контрмер со стороны Кремля. Проект помощи может быть представлен уже на следующей неделе. А конкретные фискальные предложения для каждой страны Еврокомиссия подготовит к концу мая.

Почему это важно? Нападение российских войск на Украину спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители, а также ажиотажный спрос — опасаясь перебоев в поставках, страны ЕС пытаются увеличить свои запасы газа. По прогнозам экономистов, уровень ежемесячной инфляции в ЕС может приблизиться к шести процентам. Европейский бизнес также понесет потери из-за действия санкций. По данным Lursoft, только в Латвии общий оборот предприятий, имеющих российских инвесторов, составляет 4,4 миллиарда евро или 7% от объема всего латвийского бизнеса.

Россия — пятый крупнейший торговый партнер Латвии. Ранее Еврокомиссия обещала, что уже с 2023 года потребует от государств возврата к соблюдению требований Пакта стабильности и роста. Правила Евросоюза предписывают государствам соблюдать фискальную дисциплину и иметь максимально сбалансированный бюджет. Из-за пандемии коронавируса действие правил было приостановлено, в результате многие страны активно нарастили долговые обязательства. Бельгия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Испания и Португалия имеют задолженности свыше 100% от ВВП, хотя по стандарту полагается не больше 60%.

Новый миграционный кризис?



Что случилось? По прогнозам Еврокомиссии, число беженцев из Украины может составить 7 миллионов человек. За первые дни войны территорию страны покинуло более одного миллиона, почти все они отправились в сторону Европы. Евросоюз готовит особый пакет мер для этой группы вынужденных переселенцев. Им предоставят право на проживание на срок до трех лет, возможности трудоустройства, социальные гарантии, жилье, медицинское обслуживание и доступ к образованию для детей.

Почему это важно? Опыт прошлых миграционных волн был болезненным для Евросоюза в силу отсутствия эффективной координации между странами и нежелания отдельных государств, в основном, в Балтии и Восточной Европе, делить с Западом ответственность за прием мигрантов. Но в этот раз именно Польша, Венгрия, Румыния, Литва и Латвия оказались главными центрами приема беженцев. Это позволяет надеяться, что в этот раз, наконец, удастся задействовать механизм справедливого распределения беженцев по всем странам Европы.

Очередь в ЕС



Что случилось? За текущую неделю Евросоюз получил сразу три заявки на вступление. Одну от Украины, вторую — днем позже — от Грузии и затем от Молдовы. Все три страны настаивают, чтобы их заявления рассматривали в ускоренном порядке.

Почему это важно? Последний раз расширение Евросоюза происходило в 2013 году, когда в состав ЕС вошла Хорватия. При этом с момента подачи официальной заявки до начала членства прошло 10 лет. У Евросоюза есть список официальных кандидатов в ЕС, где числятся Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Турция. Плюс две страны имеют статус "потенциальных кандидатов"— это Косово, Босния и Герцеговина.

Украина, Грузия и Молдова подписали с ЕС соглашения об ассоциации, но они не предусматривают автоматического членства. Вступление Украины в ЕС поддерживают сейчас многие страны, включая Латвию. Однако в Брюсселе осторожно комментируют дальнейшую процедуру, отмечая ее сложность и продолжительность. Обычно при вступлении в ЕС страна-кандидат должна выполнить ряд условий, включая реформы в сферах экономики, демократии и борьбы с коррупцией.

Авиабизнес попал под обстрел



Что случилось? Принятый Евросоюзом пакет санкций против России и ответные меры Кремля могут очень болезненно сказаться на европейской авиации. Брюссель запретил продажу России самолетов и деталей. Позже все страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Москвы, в свою очередь, запретила европейским перевозчикам использовать свое небо. По оценкам Politico, случившееся приведет к ряду проблем у европейских авиакомпаний.

Во-первых, значительно увеличится время полетов в Азию. Продление маршрута для самолетов, избегающих воздушного пространства России, будет варьироваться от 90 минут, например, на маршруте Франкфурт-Пекин, до пяти часов для рейсов между Хельсинки и Токио.

Во-вторых, сильно пострадает рынок услуг лизинга авиалайнеров. Более половины воздушных судов, используемых в России для коммерческих перевозок, были взяты в аренду, в основном у компаний, базирующихся в Ирландии. Санкции сильно осложняют процесс оплаты услуг, что негативно отразится на финансовой стабильности европейского бизнеса.

В-третьих, трудности могут возникнуть у производителей самолетов. И Boeing, и Airbus получают титан от российской компании VSMPO-Avisma. Впрочем, представители европейского авиапрома обещают, что в среднесрочной перспективе найдут замену российским поставкам.

Почему это важно? Европейский авиабизнес сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. Под угрозой банкротства оказались многие компании, сокращались штаты, отменялись рейсы. К тому же авиаперевозчики находятся под постоянным давлением европейской экологической политики, вынуждающей их переходить на "зеленое топливо" и платить дополнительные пошлины на выбросы CO2. Последствия от войны России с Украиной могут быть настолько масштабными, что потребуются финансовые вливания в авиабизнес со стороны государств и ЕС.

Без права на передачу



Что случилось? Евросоюз должен разработать специальный режим санкций, направленный на борьбу с иностранным информационным вмешательством и дезинформацией. Такой вывод содержится в финальном докладе, одобренным профильным комитетом Европарламента. По мнению евродепутатов, режим санкций должен гарантировать, что враждебные иностранные державы столкнутся с последствиями своих действий. Среди возможных инструментов сдерживания гибридных атак предлагается задействовать, в том числе, торговые меры, направленные на частных спонсоров, содействующих пропаганде.

Согласно отчету, иностранное вмешательство может быть использовано для дестабилизации и ослабления целей Евросоюза, в то время как дезинформация наносит прямой и косвенный экономический ущерб, который систематически не оценивался. Специальный комитет для оценки уровня угроз со стороны всех иностранных держав был создан в Европарламенте в июне 2020-го. Парламент проголосует за принятие доклада на следующей неделе в Страсбурге. Главный автор документа — евродепутат из Латвии Сандра Калниете.

Почему это важно? С момента военного нападения России на Украину действия СМИ находятся в особом фокусе и России, и Запада. Под давлением российских властей работу прекратили несколько оппозиционных СМИ, включая телеканал "Дождь" и радио "Эхо Москвы". Евросоюз, в свою очередь, запретил транслировать и распространять на территории Европы контент телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik ("Спутник"). Наблюдались перебои в вещании каналов на YouTube.

Кабельные операторы в странах Балтии прекратили ретрансляцию большинства российских телеканалов. Сеть розничной торговли Narvesen Baltija, реагируя на нападение России на Украину, прервало сотрудничество с партнерами из России и Беларуси. Предприятие изымет из сети все печатные издания российской и белорусской прессы.