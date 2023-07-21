Эстония блокировала решение о переделе мандатов депутатов Европарламента между странами ЕС

Эстония блокировала решение о перераспределении мандатов депутатов Европарламента между странами ЕС. Согласно новому распределению Латвии полагается 9 мандатов европарламентариев вместо нынешних восьми.

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19 июля Совет Европейского союза одобрил рекомендацию Европарламента по количеству мест в следующем парламенте.

22 депутата Европарламента будут избраны от Бельгии, 17 — от Болгарии, 21 — от Чехии, 15 — от Дании, 96 — от Германии, 7 — от Эстонии, 14 — от Ирландии, 21 — от Греции, 61 — от Испании, 61 — от Франции. из Хорватии — 12, из Италии — 76, из Кипра — шесть, из Латвии — девять, из Литвы — 11, из Люксембурга — шесть, из Венгрии — 21, с Мальты — шесть, из Нидерландов — 31, из Австрии — 20 , от Польши — 53, от Португалии — 21, от Румынии — 33, от Словении — 9, от Словакии — 15, от Финляндии — 15, а от Швеции — 21 депутат.

Все государства-члены ЕС, кроме Эстонии, договорились о компромиссе, который предусматривал, что Франция, Бельгия и Польше получат больше мандатов, чем предусматривало первоначальное предложение.

Эстония отвергла компромисс на том основании, что хочет получить объяснения по поводу того, как именно Испания, которая в настоящее время председательствует в Европейском союзе, рассчитала количество предполагаемых дополнительных мест в Европарламенте, готовя компромиссное решение. Об этом сообщила интернет-изданию EURACTIV некий европейский дипломат.

Первоначально Европарламент предложил выделить два дополнительных места Испании и Нидерландам и по одному — Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Латвии, чтобы обеспечить правильное применение принципов постепенной пропорциональности, установленных в договорах ЕС.

Однако оказалось, что достичь необходимого консенсуса среди стран-членов ЕС по этому вопросу не так-то просто.

В то время как Франция и Бельгия запросили четыре и два дополнительных места соответственно, которые не были предусмотрены в предложении Европарламента, Нидерланды и Германия выступили против любого увеличения числа депутатов Европарламента и вместо этого предложили либо перераспределить существующие места, либо сократить их количество, чтобы сохранить принцип прогрессивной пропорциональности.

В компромиссный вариант, окончательно согласованный государствами-членами, были включены не только первоначальные предложения Европарламента, но и запрашиваемые ими дополнительные места. В частности, дополнительные мандаты должны были быть предоставлены Франции и Бельгии, а также одно дополнительное место — Польше.

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Государства-члены ЕС также договорились, что не будет разрешено использовать межгосударственные списки на выборах в Европарламент как минимум до 2024 года, а Европарламенту дано время до 2027 года для подготовки нового соответствующего предложения.

Ожидалось, что этот вопрос будет окончательно решен уже в среду, но Эстония сорвала этот план, чем вызвала недовольство остальных стран-членов, признал другой дипломат ЕС.

Таллинн пообещал ознакомиться с разъяснениями Испании и объявить окончательное решение до 26 июля, то есть, в самый последний момент, когда еще можно изменить распределение мест в Европарламенте перед выборами, намеченными на следующий год.